HEM-Tankstelle Schönberg: Das ändert sich ab 1. Juni

Schönberg

Ein Teil der HEM-Tankstelle in Schönberg wechselt in den kommenden Wochen in andere Hände, aber nicht den Besitzer. Andreas Plescher gibt die Werkstatt an den ebenfalls in der Maurinestadt ansässigen Kfz-Betrieb Waszkiewicz ab.

Andreas Plescher (l.) gibt die Werkstatt an Marian Waszkiewicz ab, der sie anmietet. Plescher bleibt der Eigentümer. Quelle: Dirk Hoffmann

„An unserem Standort in der Straße der Technik sind wir mittlerweile an unsere Grenzen gestoßen. Die Kapazitäten dort reichen einfach nicht mehr aus“, erklärt Geschäftsführer Marian Waszkiewicz. Denn nicht nur der Kundenzulauf wurde in den Jahren des Bestehens der Freien Werkstatt seit 1992 auf dem Gelände des ehemaligen LPG-Stützpunktes immer größer geworden. Mit ihnen erhöhten sich auch die Umfänge an Reparaturen und anderen angebotenen Leistungen, wie Hauptuntersuchungen und vieles mehr. Der Platz reichte irgendwann einfach nicht mehr aus. Und mehr Fläche oder Gebäude an diesem Standort zu erwerben, das war nach Aussage von Marian Waszkiewicz nicht möglich.

Über Inserat von der Werkstatt erfahren

Über ein Inserat hatte der 43-Jährige davon erfahren, dass Andreas Plescher die sich an der Tankstelle befindende Werkstatt abgeben möchte. „Beides ist auf Dauer nicht zu schaffen“, meint der 54-jährige Geschäftsführer. Sein Vater Edwin Plescher hatte 1992 an der Bundesstraße 104 zuerst die Tankstelle und zehn Jahre später die Werkstatt bauen lassen. „Der Bedarf war da“, blickt Sohn Andreas zurück. Von Beginn an hatte er hier mitgearbeitet, ehe er 2008 den Betrieb von seinem Vater übernahm.

Schnell wurden sich Marian Waszkiewicz und Andreas Plescher einig. Waszkiewicz mietet zum 1. Juni die Werkstatt. Der Meister René Cords bleibt, so dass er für die Kunden wie bisher der erste Ansprechpartner sein wird. Unterstützung bekommt er von einem der fünf im Kfz-Betrieb in der Straße der Technik tätigen Gesellen. Um die Arbeit im Büro wird sich Claudia Waszkiewicz, die Frau des Geschäftsführers, kümmern.

Geschichte Tankstelle und Kfz-Betrieb 1992 hatte Edwin Plescher die HEM-Tankstelle an der der B 104 gebaut. Zehn Jahre später folgte die Werkstatt. 2008 übernahm Andreas Plescher den Betrieb seines Vaters, in dem er fünf Mitarbeiter in der Tankstelle und drei Mitarbeiter in der Werkstatt beschäftigt. Zygfryd Waszkiewicz gründete 1992 die Freie Werkstatt in der Straße der Technik 14. Dazu hatten er Flächen und Gebäude des ehemaligen LPG-Stützpunktes zuerst gepachtet und später dann erworben. Zum 31. Dezember 2020 ging Waszkiewicz in Rente. Sein Sohn Marian, der dort jahrelang mitgearbeitet hatte, gründete am gleichen Standort zum 1. Januar 2021 die neue Firma Kfz Waszkiewicz GmbH. Neben ihm als Geschäftsführer und Meister sind dort fünf Gesellen, zwei Frauen im Büro und eine Reinigungskraft beschäftigt. Für das neue Ausbildungsjahr wird noch ein Kfz-Mechatroniker gesucht.

Schönheitsreparaturen und Bremsenprüfstand

Knapp zwei Wochen nach der Übernahme bleibt die Werkstatt zunächst geschlossen. Geplant sind in dieser Zeit neben der Einrichtung eines zweiten Bremsenprüfstandes unter anderem Malerarbeiten. Richtig durchgestartet werden soll dann ab dem 14. Juni. Neben anfallenden Reparaturen wird außer den am Montag und Mittwoch durchgeführten Hauptuntersuchungen den ganzen Freitag über ein Prüfer der Dekra vor Ort sein. Das ist neu und hatte es hier vorher so nicht gegeben.

Waszkiewicz möchte damit auch für etwas Entspannung am Standort in der Straße der Technik sorgen, wo von Montag bis Freitag Hauptuntersuchungen durch die Dekra und den TÜV vorgenommen werden. Vorgesehen ist, die Werkstatt an der Tankstelle von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 16 Uhr zu öffnen.

Am Tankstellenbetrieb wird sich indes nichts ändern. Die Kunden haben nach wie vor die Möglichkeit, neben dem Kraftstoff im Shop Zeitungen und Zeitschriften sowie andere Waren des täglichen Bedarfs zu erwerben. Nutzen können sie außerdem die Waschanlage.

An den Öffnungszeiten ändert sich ebenfalls nichts. Die Tankstelle HEM hat weiterhin von Montag bis Freitag von 5 bis 22 Uhr, am Samstag von 6 bis 22 Uhr und am Sonntag von 7 bis 22 Uhr geöffnet.

Von Dirk Hoffmann