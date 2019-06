Dassow/Schönberg

Nachdem Häuser in der Goethestraße in Dassow bereits im Juli und August 2002 von Wassermassen schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist am vergangenen Wochenende abermals Regen in mehrere Gebäude gelaufen. Die Freiwillige Feuerwehr Dassow war im Einsatz, um den Betroffenen möglichst rasch zu helfen. Sie pumpte nach dem Unwetter am Sonnabend überflutete Räume leer.

Anwohner der Goethestraße in Dassow standen im Sommer 2002 in Regenfluten, die auch in ihre Häuser drangen. Feuerwehrleute versuchten zu retten, was noch zu retten war. Quelle: privat

2006 versuchte die Stadt Dassow gemeinsam mit dem Wasser- und Bodenverband „Stepenitz-Maurine“, die Überflutungsgefahr in der Goethestraße in den Griff zu bekommen. Zuschüsse der Europäischen Union und des Landes Mecklenburg-Vorpommern machten eine 240 000 Euro teure Investition in den Hochwasserschutz möglich. Das Ziel: Oberflächenwasser ableiten, das zum Teil auch von Ackerflächen jenseits der B 105 Richtung Siedlung floss. Eine Entwässerungsstrecke in Richtung Dassower Mühlenteich wurde geschaffen.

Insgesamt neun Mal war die Dassower Feuerwehr am Wochenende im Einsatz. Sie rückte auch zur Kreisstraße aus, die von Dassow nach Pötenitz führt. Dort war eine Böschung teilweise abgerutscht. Die Feuerwehr sperrte die Straße zeitweise und informierte die Polizei.

Nach den unwetterartigen Regenfällen war auch die Schönberger Feuerwehr am Wochenende im Einsatz – vor allem in der Lindenstraße und der Ernst-Barlach-Straße. Dort pumpten die Feuerwehrleute mit Hilfe einer Tragkraftspritze und einer Tauchpumpe Keller und andere Gebäudeteile leer. Außerdem reinigten die Einsatzkräfte mehrere Abflüsse und Einläufe.

Jürgen Lenz