Feuerwehreinsatz am Donnerstagvormittag in der Straße am Bleicherberg in Grevesmühlen. Die Mitarbeiter der Tiefbaufirma, die in der Stadt die Rohre für die Glasfaserkabel (Breitband) verlegen, hatten eine Gasleitung beschädigt. Wie sich herausstellte, war ein Hausanschluss durch einen Minibagger aufgerissen worden, Gas strömte heraus.

Die Feuerwehr Grevesmühlen evakuierte vorsorglich die Bewohner der angrenzenden Häuser. Nach kurzer Zeit gab es Entwarnung. „Hansegas hat den Schaden innerhalb kurzer Zeit repariert, der Schaden hielt sich zum Glück in Grenzen“, sagte Werner Küsel von den Grevesmühlener Stadtwerken. „Kein Vergleich zu dem, was vor einigen Wochen in Neu Degtow passiert ist.“

50 Haushalte evakuiert

Dort war ebenfalls bei Tiefbauarbeiten eine Gasleitung zerstört worden. Dort mussten Ende April 50 Haushalte für mehrere Stunden evakuiert werden. 24 Menschen waren damals direkt betroffen, die Feuerwehr rückte mit Messgeräten an, um zu prüfen, ob irgendwo Gas in die Häuser geströmt war. Am ende ging auch dieser Vorfall glimpflich aus.

