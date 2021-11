Grevesmühlen

Jennifer ist bis über beide Ohren verliebt. Sie hat einen neuen Schwarm gefunden. Total toll. Diesmal ist es der Richtige. Nach kurzer Zeit ziehen die beiden zusammen. Bald beginnt er zu sticheln, zu beleidigen. Die 35-Jährige will nicht wieder allein in ihrer Wohnung sein. Sie will einen Partner und Harmonie. Auch den ersten Schubser lässt sie ihm durchgehen. „Ich habe ihn geärgert“, entschuldigte sie ihn damals. Sie sagte, sie habe ihn provoziert.

Mittlerweile hat sich Jennifer von dem Mann getrennt. Auf Schubser folgten Schläge. Als er auch Hand an ihr Kind legte, war Schluss. Die Mutter informierte die Polizei. Der Mann darf sich seiner ehemaligen Partnerin nicht mehr nähern. „Ich bin froh, dass ich ihn los bin“, sagt sie heute. Um ihre Identität zu schützen, wird hier nicht der tatsächliche Name genannt. Auch ist sie nicht genau 35. Aber die Frau ist eines von vielen Opfern häuslicher Gewalt in Nordwestmecklenburg. Hilfe können sie und alle anderen Betroffenen in einer Beratungsstelle in Grevesmühlen finden.

Gehör zu finden ist für das Opfer wichtig

Hier arbeitet Karina Brauer für den Kreisverband Schwerin-Parchim der Arbeiterwohlfahrt. Sie berät, hört Betroffenen zu, vermittelt Verständnis, informiert. „Für die Frau ist es wichtig, dass ihr geglaubt wird“, sagt die Beraterin. „Das ist mit das Wichtigste, was ich ihr geben kann.“ Dann erkennen viele Betroffene: Ich bin nicht allein und es ist gut, dass ich jetzt gekommen bin. Wenn gewünscht, geht Karina Brauer mit zum Jugendamt, zum Rechtsanwalt, zur Polizei.

„Alles, was Menschen anderen Menschen antun können, geschieht“, berichtet die 59-Jährige aus langjähriger Erfahrung. Sie vermittelt aus Gründen der Vertraulichkeit kein Gespräch mit einer Betroffenen, schildert aber einen Fall so, dass das Opfer nicht zu erkennen ist: Eine ältere Dame wird über Jahrzehnte von ihrem Partner schikaniert und bedroht. Sie will nicht, dass irgendjemand davon weiß. Vor allem nicht das eigene Kind. Die Mutter will den Sohn schützen, aber natürlich bekommt er mit, wie der Vater sie traktiert. Karina Brauer berät die Dame.

Mann bedroht Partnerin mit einer Waffe

Einige Zeit später meldet sich die Polizei bei der Beraterin, fragt, ob sie jemanden in ein Frauenschutzhaus vermitteln kann. Eine Frau wurde von ihrem Mann mit einer Waffe bedroht. Es ist die ältere Dame. Sie schafft den Ausstieg aus der Partnerschaft. Der Mann hat keine Macht und Kontrolle mehr über sie. „Die Frau war das erste Mal seit vielen Jahren entspannt“, erzählt Karina Brauer.

Vor allem Frauen kommen in die Beratungsstelle, die Karina Brauer seit 2008 leitet. Sie sagt: „In diesem Jahr sind es insgesamt schon 50 Fälle: 45 Frauen, fünf Männer.“

Hilfe für Opfer von Gewalt In Grevesmühlen ist die Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter 038 81 / 75 85 64 zu erreichen. Die Adresse: Rudolf-Breitscheid-Straße 27. Rund um die Uhr zur Verfügung stehen das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, Telefon 08000/116 016, Internet www.hilfetelefon.de, und eine Mitarbeiterin des Awo-Frauenschutzhauses in Wismar, 038 41 / 28 36 27. Ebenfalls Beratung und Hilfe bietet der Weiße Ring, eine Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalitätsopfern, täglich von 7 bis 22 Uhr unter der Telefonnummer 116 006. In akuten Fällen können Opfer die Polizei unter 110 anrufen.

Häusliche Gewalt geht in den allermeisten Fällen von einem Mann aus. Das belegt die jüngste Statistik des Bundeskriminalamtes. 2019 waren von den 141 792 bekannten Opfern von Partnerschaftsgewalt fast 115 000 weiblich. Bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen in Partnerschaften waren die Opfer zu 98,1 Prozent Frauen, bei Stalking, Bedrohung und Nötigung 89 Prozent, bei einfacher Körperverletzung 79,5 Prozent. Die Dunkelziffer ist hoch. 2019 wurden 230 Frauen und 71 Männer von ihrem aktuellen oder früheren Partner getötet.

Kinder leiden immer mit: Es bleiben Schäden

Niemand weiß, wie viele Menschen unter psychischer Gewalt in Partnerschaften leiden. Bekannt ist: Kinder leiden immer mit. Es bleiben Schäden. Karina Brauer geht davon aus, dass bei den 50 Fällen in diesem Jahr mindestens 50 Kinder mit betroffen sind. Die Beraterin und andere Mitarbeiterinnen der Awo versuchen, mit ihnen über das Erlebte zu sprechen, um auch so zu helfen und etwas zum Positiven zu bewegen. Die Fachfrauen wissen: Laut einer Statistik werden über 90 Prozent der Jungen, die häusliche Gewalt erleben, als Erwachsene zum Täter. Manche Kinder schlagen Gleichaltrige oder ein Elternteil. Oder sie tun sich selbst Gewalt an.

Karina Brauer (59) von der Beratungsstelle in Grevesmühlen macht bei der Fotoaktion „Kein Platz für Gewalt gegen Frauen“ mit. Quelle: Jürgen Lenz

„Viele Frauen, die hierher kommen, haben schon als Kind häusliche Gewalt erlebt“, sagt Karina Brauer. Zu ihr kommen auch Menschen, die nicht mehr unter häuslicher Gewalt leiden, aber das Erlebte aufarbeiten wollen. Sie vermittelt bei Bedarf an Kolleginnen weiter. Eine Mitarbeiterin in Schwerin berät Opfer von sexueller Nötigung, Vergewaltigung, Missbrauch – Delikten, die für die Opfer sehr schambehaftet sind.

„Es sind Familien in jeder Schicht“

Hinter vielen Türen verbirgt sich ein Tatort von körperlicher und psychischer Gewalt. Karina Brauer erklärt: „Es sind Familien in jeder Schicht, in jeder Gehaltsklasse, in jedem Beruf.“ Häufig ist die äußere Fassade weitgehend intakt. In anderen Fällen bemerken Nachbarn, Verwandte oder Freunde deutliche Anzeichen für häusliche Gewalt. Sie sehen oder hören, was meist im Verborgenen vor sich geht.

Karina Brauer und ihre Kolleginnen wollen Menschen ermutigen, beizeiten gegen jede Form von häuslicher Gewalt einzuschreiten und sich als Betroffene zu wehren, anstatt die Gewalt jahrelang zu erdulden und zu denken: „Er ist ja nicht immer so.“ Noch vergehen laut einem Forschungsergebnis im Durchschnitt sieben Jahre, bis sich eine Frau Hilfe sucht. Viele Opfer jedes Geschlechts beachten frühzeitige Warnzeichen nicht genug, verteidigen den Täter sogar. „Es wird sich daran geklammert, dass es auch schöne Tage gab“, erläutert Karina Brauer.

Viele Stalking-Opfer erstatten keine Anzeige

Immer wieder berät sie Opfer von Stalking, dem Beobachten und Verfolgen von ehemaligen Partnerinnen und Partnern. Sie erklärt: „Es gibt Gott sei Dank das neue Gesetz, das mehr opferbezogen ist.“ Allerdings wollen viele Betroffene keine Anzeige erstatten. Sie wollen einfach, dass es aufhört.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor der Malzfabrik in Grevesmühlen weht anlässlich des Aktionstages gegen Gewalt an Frauen am 25. November alljährlich eine Fahne mit dem Slogan „Frei leben ohne Gewalt.“ Eine andere Aktion macht Karina Brauer zusammen mit Simone Jürß, der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Nordwestmecklenburg, über längere Zeit: „Kein Platz für Gewalt gegen Frauen.“ Eine Bank mit dieser Aufschrift lädt zum Hinsetzen ein – und zum Hinschauen und Nachdenken. Sie soll auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen, die auch in Nordwestmecklenburg Alltag ist.

Von Jürgen Lenz