Hagel und Schneeregen: Elf Unfälle auf der A 20 zwischen Selmsdorf und Neukloster

Grevesmühlen

Mehrere teils schwer verletzte Menschen sowie ein Sachschaden von fast 200 000 Euro, das ist die Bilanz einer Unfallserie auf der A 20 Mittwochnacht in Nordwestmecklenburg. Laut Polizei ereigneten sich am späten Abend insgesamt elf Unfälle im Bereich zwischen Selmsdorf und Neukloster. Grund für die Unfälle waren plötzliche Hagelschauer und Glätte auf der Fahrbahn. In drei Fällen wurden nach Polizeiangaben Verkehrsteilnehmer leicht verletzt, in einem Fall kam es zu schweren Verletzungen. Dabei hatte sich ein Insasse eines Fahrzeugs, das von der Fahrbahn abgekommen war zwischen Grevesmühlen und Bobitz eine Oberschenkelfraktur zugezogen. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Für die Bergungs- sowie Aufräumarbeiten musste die A 20 mehrfach teilweise voll gesperrt werden.

Von Michael Prochnow