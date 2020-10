Wismar

Seit Mitte Juni ist Sport in Räumen unter Einhaltung von Corona-Schutz- und Hygieneregeln wieder erlaubt. Wie geht es mit dem Training in der kalten Jahreszeit weiter? Wie in den Schulen lautet die Empfehlung: Durch regelmäßiges Stoß- und Querlüften soll die Infektionsgefahr durch das Coronavirus in Sporthallen gebannt werden.

Nutzungsvereinbarungen mit verpflichtenden Maßnahmen

In der Regel betreiben die Kommunen die Sporthallen. Sie haben Nutzungsvereinbarungen mit den Sportvereinen geschlossen. Damit sind die Vereine in der Pflicht, für ausreichend frische Raumluft in den Turnhallen zu sorgen.

Anzeige

Von den elf städtischen Sporthallen in Wismar stehen wegen Bauarbeiten derzeit nur neun zur Verfügung. „Wir haben zu Beginn des neuen Schuljahres Lüftungszeiten zwischen den Trainingszeiten in die Belegungspläne einarbeiten müssen“, berichtet Kerstin Groth vom Kreissportbund Nordwestmecklenburg.

„Die fünfzehn Minuten, in denen die Sportgruppe kräftig durchzulüften hat, gehen von ihrer Trainingszeit ab.“ Das habe zunächst für Unverständnis gesorgt, werde aber von den Sportvereinen so hingenommen. „Es ist ja besser, als wenn sie gar kein Training haben.“

Reichlich Frischluft nach jeder Trainingseinheit

Mindestens zehn Minuten soll nach der Hallennutzung gelüftet werden, stellt Stadtsprecher Marco Trunk klar. Die 15 Minuten seien eine Pufferzeit. Nach seinen Angaben können alle Hallen gut gelüftet werden – entweder über Belüftungsanlagen oder durch Öffnen von Türen und Fenstern. Das sei auch in solch älteren Gebäuden wie der Brecht-Halle am Friedenshof kein Problem. „Hierfür sind jeweils die Pufferzeiten zur Lüftung vorgesehen“, erklärt Trunk.

Nachfolgender Nutzer soll Probleme melden

Verantwortlich sind die Nutzer, also die Sportgruppen, selbst. „Es gibt ein Hallenbuch, hier ist festgelegt, wer wann welche Halle nutzt“, erläutert Trunk. Falls versäumt wurde zu lüften, soll der Nachnutzer die Stadtverwaltung informieren. Das ist auch vorgesehen, wenn zum Beispiel jemand die Nutzungszeiten nicht einhält. Dann sollen sich die Vereine in der Verwaltung melden. „Falls es hier zu Problemen kommen sollte, wird das über die Hallenwarte kontrolliert werden.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wismarer Sportverein auch für Desinfektion zuständig

„Wir Fußballer werden so lange wie möglich draußen trainieren, um die Trainingszeiten in den Sporthallen anderen Abteilungen zur Verfügung zu stellen“, teilt André Korsch, Fußball-Abteilungsleiter beim Polizei SV in Wismar, mit. Der bietet auch Boxen, Basket- und Volleyball, Gymnastik und Leichtathletik an.

PSV-Präsident Oskar Männer berichtet davon, dass der Verein nicht nur fürs regelmäßige Lüften zuständig ist. Er hat auch für eigene Sportgeräte, wie Medizinbälle, zu sorgen und darf nicht die vom Schulsport nutzen. Nach dem Training ist er für die Desinfizierung zuständig. „Eine Firma dafür können wir uns nicht leisten. Es ist schon alles sehr schwierig und bedarf von den Trainern und Übungsleitern ganz schöne Mühen, das alles richtig hinzukriegen“, erklärt Oskar Männer.

Er selbst trainiert junge Leichtathleten. „Wir müssen Corona-Bögen ausfüllen, in denen die Eltern bestätigen, dass die Kinder kein Fieber haben, nicht erkältet sind und in der Familie kein Corona-Fall ist.“ Auch Anwesenheitslisten werden bei jedem Training geführt. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen bleibt die Ungewissheit. „Jetzt sind die Kinder in den Herbstferien mit den Eltern unterwegs. Dann wieder in den Weihnachtsferien. Wir werden sehen ...“

Unterschiedliche Forderungen der Kommunen

Eric Kerkow vom Kreissportbund Landkreis Rostock weiß, dass die Kommunen unterschiedlich mit dem Thema umgehen. „Es gibt da unterschiedliche Forderungen. Das liegt auch an den verschiedenen Hallengegebenheiten, wie die einzeln belüftet werden können. Das ist momentan alles sehr, sehr schwierig für die Vereine vor Ort.“

Fakt ist laut Geschäftsführer Kerkow, dass die Sportvereine unter der Situation sehr leiden. Vor allem die in den Hallensportarten. „Es fehlen die Zuschauer aufgrund der Corona-Bestimmungen. Die Leute halten sich bei den Veranstaltungen einfach zurück, sind zum Teil auch ängstlich. Das hat Mindereinnahmen im Ticketverkauf und im Catering zur Folge“, erklärt Kerkow.

Doberaner Sportler lüften auch zwischendurch

Die Hand- und die Volleyballer, die Seniorensportler und Freizeitfußballer des Doberaner Sportvereins trainieren regelmäßig in der großen Stadthalle in Bad Doberan. Auch die Leichtathleten verlegen ihr Training nach den Herbstferien witterungsbedingt vom Freien in diese Halle. Sie ist wochentags vormittags durch den Schulsport und von 16 bis 22 Uhr von Sportlern des DSV belegt.

„Nach jeder Trainingseinheit werden mindestens zehn Minuten Pause zur Durchführung der Hygienemaßnahmen eingehalten und es wird dabei kräftig gelüftet“, sagt Vereinssportlehrerin Kerstin Neumann. Das heißt, nach etwa anderthalb Stunden. „Bei uns besteht zudem die Möglichkeit, die großen Türen zum Lüften aufzumachen.“ Deshalb lassen die Sportler auch zwischendurch frische Luft in die Halle.

Ähnlich werde es auch in den anderen beiden Sporthallen in Bad Doberan, wo Geräteturnen, Tischtennis und Gymnastik trainiert wird, gehandhabt. Diese Lüftungsmaßnahmen seien umsetzbar, sie bedeuten keinen allzu großen Aufwand. „Jeder ist wieder froh, dass er sich sportlich betätigen kann und nimmt dann diese Gegebenheiten in Kauf. Es geht ja schließlich um die Gesundheit aller“, sagt Kerstin Neumann.

Grevesmühlen will weitere Schritte für Winter beraten

In Grevesmühlen haben alle Sportvereine bereits im Sommer eine Nutzungsvereinbarung unterzeichnet, in der sie sich verpflichten, erforderliche Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen, unter anderem regelmäßig zu lüften. Sie haben einen Belegungsplan, an den sie sich halten müssen, um zu vermeiden, dass unterschiedliche Gruppen in unterschiedlichen Umkleidekabinen sind. „Das klappt bisher sehr gut“, versichert Verwaltungssprecherin Tina-Sophie Schulz. Die Stadt führe entsprechende Kontrollen durch.

„In der nächsten Woche, wenn der Bürgermeister aus dem Urlaub zurück ist, wollen wir gemeinsam mit dem Hallenwart schauen, ob darüber hinaus noch weitere Schritte notwendig werden für die Winterzeit, beispielsweise ob noch regelmäßiger gelüftet werden muss“, sagt die Pressesprecherin.

Handballer reduzieren Kontakte im Training

„Wir halten die Abstandsvorschriften ein beim Duschen und in den Kabinen“, erklärt Christoph Uhle, Handball-Abteilungsleiter beim SV Blau-Weiß Grevesmühlen. „Handball ist eine Kontaktsportart. Beim Training kann man Kontakte reduzieren, im Spiel geht das eher nicht.“ Er trainiert seine jugendlichen Schützlinge vor allem in der großen Ploggenseehalle, aber auch mal in der Gymnasiumshalle am Tannenberg. „Zuschauermäßig haben wir keine Probleme. Es kommen nur ein paar Eltern und Verwandte zu den Spielen.“

Mit zwei Jugendmannschaften ist Christoph Uhle im Spielbetrieb. Daher weiß er von anderen Sportvereinen, die kleinere Hallen nutzen, dass die Sportler zum Teil nicht duschen dürfen und dass Zuschauer überhaupt nicht erlaubt sind. „Das liegt an den Vorgaben der Kommunen“, sagt der Übungsleiter. In Grevesmühlen komme jeden Abend eine Reinigungsfirma und desinfiziere die Räume. „Wir haben auch vom Verein Desinfektionsmittel erhalten“, sagt Uhle.

Von Haike Werfel