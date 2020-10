Halloween in Dassow: Jugendliche spielen „Die Werwölfe von Düsterwald“

Dassow/Selmsdorf

Jede Nacht wird das Dorf Düsterwald von Werwölfen heimgesucht. Damit beginnt ein Spiel, das Kinder und Jugendliche aus Dassow und der Gemeinde Selmsdorf an Halloween spielen. Sie treffen sich am 30. Oktober zu einer Partie „Die Werwölfe von Düsterwald“. Das interaktive Kartenspiel eignet sich für acht bis 18 Spieler ab zehn Jahren. Es geht darum, herauszufinden, wer zu den Werwölfen gehört.

Die Spieler kommen im Jugendclub in Dassow zu „Happy Halloween“ zusammen. „Dort werden wir eine Feuerschale an haben“, kündigt Janne Krüger an. Sie leitet den Jugendclub in Selmsdorf. Von dort aus fahren Kinder und Jugendliche um 16.40 Uhr mit einem Bus nach Dassow.

Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht

Sie müssen ihre Busausweise und Mund-Nasen-Bedeckungen mitbringen. Gegen 20 Uhr werden die Mädchen und Jungen zurück nach Selmsdorf fahren. Lukas Kylau hat das Ankündigungsplakat für Treffen zu Halloween gestaltet. Der 20-Jährige absolviert im Rahmen seiner Erzieherausbildung ein Praktikum im Selmsdorfer Jugendclub.

Janne Krüger erklärt: „Das Anliegen an Halloween ist, dass die Jugendlichen aus Selmsdorf und Dassow auch in der Freizeit etwas zusammen machen.“ Der Hintergrund: Viele junge Einwohner der beiden Kommunen gehen in die selbe Schulklasse und sind befreundet.

Ebenfalls treffen können sie sich auch bei einer Präventionsveranstaltung am 9. November im Selmsdorfer Jugendclub. Dann sind auch Mädchen und Jungen aus anderen Jugendclubs willkommen. Das Thema: Trendgetränke.

Janne Krüger sagt, dass sich viele Jugendliche auf das Treffen an Halloween freuen. Die Anzahl der Teilnehmer sei begrenzt. Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.

Bei einem traditionellen Treffen Ende Oktober in Selmsdorf wäre das kaum möglich. Seit einem Jahrzehnt laden Sozialdemokraten zum „Halloween-Boxenstopp“ ein. Bürgermeister Marcus ( SPD) sagt: „Es wird immer gut angenommen.“ 30 bis 40 Einwohner der Gemeinde treffen sich.

Halloween-Boxenstopp fällt aus

„Wir haben immer unter einem Carport aufgebaut“, berichtet Marcus Kreft. Mitglieder des Ortsvereins schenkten dort Suppe aus. Für Erwachsene hielten sie Glühwein bereit, für Kinder Süßes und alkoholfreien Punsch. Das ist dieses Mal nicht möglich. Marcus Kreft bedauert: „Der Halloween-Boxenstopp fällt aus Corona-Gründen aus.“

Von Jürgen Lenz