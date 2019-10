Kalkhorst

Der 31. Oktober ist der Tag, an dem unter anderem Halloween gefeiert wird. Außerdem ist es der letzte Tag der Saison im Entdeckerpark Minimare in Kalkhorst. Das will das Team mit seinen Gästen feiern.

Während der Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr gibt es einige gruselige Überraschungen. Kinder können sich gespenstisch schminken lassen oder eine Tüte für die abendliche Süßes-oder-Saures-Tour gestalten. Für den größeren Hunger gibt es Bratwurst, Hexenpunsch und andere Leckereien.

Die neue Saison wird 2020 am 4. April eröffnet. Bis dahin werden viele Veranstaltungen für das Jahr im Minimare vorbereitet.

Von Malte Behnk