Schönberg

Fast hundert Jahre existiert der Malerbetrieb Flor schon in der Stadt Schönberg. Johannes Flor (85), sein Vater Paul und auch sein Sohn Thomas (52), der den Betrieb in dritter Generation führt, haben etliche Wände in der Maurine-Stadt und der Umgebung weiß oder mit fröhlichen Farben gestrichen. Das Grevesmühlener Rathaus und die Sparkasse in Schönberg, aber inzwischen auch viele Supermärkte zwischen Kiel und Schwerin zählen dazu.

1952 Lehre beim Vater

Johannes Flor, der das Malerhandwerk 1952 bei seinem Vater lernte, hat am 6. Mai 1961 seinen Meisterbrief erhalten. Das ist jetzt genau 60 Jahre her. Seinen Malerkittel hat Johannes Flor aber so richtig immer noch nicht an den Nagel gehängt. Bis 2005 hat er noch als Angestellter bei seinem Sohn Aufgaben übernommen. „Jetzt gehe ich noch ab und zu in die Werkstatt und helfe beim Scheiben einsetzen“, sagt er. Denn auch die Glaserei gehört schon seit jeher mit zur Arbeit des Malerbetriebs in der Schlauentrift, wo auch eine Kfz-Werkstatt und eine Schmiede ansässig sind.

Die Urkunde vom 4. April 1924 bescheinigt, dass Paul Flor einen Malerbetrieb gegründet hat. Quelle: Malte Behnk

Werkstatt im Geburtshaus der Mutter

„In dem Haus hier wurde meine Mutter Anna geboren und mein Vater hat dann in die Familie eingeheiratet und hier den Malerbetrieb gegründet“, berichtet Johannes Flor und holt die Urkunde vom 4. April 1924 hervor, die die Gründung bestätigt. Die Werkstatt seines Vaters riss er später ab und baute 1967 das noch heute genutzte Betriebsgebäude der Malerei Flor. „Oben war der Heuboden und hier unten die Werkstatt“, sagt Johannes Flor.

276 aktive Innungsbetriebe in NWM Das 1924 gegründete Familienunternehmen, der Malerbetrieb Flor in Schönberg, zählt laut Kreishandwerkerschaft zu den ältesten Malerbetrieben im Landkreis Nordwestmecklenburg. Die Kreishandwerkerschaft Nordwestmecklenburg zählt 276 aktive Betriebe als Mitglieder. Sie sind in elf Innungen organisiert.

Lieblingsplatz am Schreibtisch

Heute ist der frühere Heuboden zu einer Wohnung ausgebaut, die der 85-Jährige sich mit seiner Frau Gerda teilte, bis sie ins Pflegeheim umziehen musste. Aber so oft es geht und die Corona-Verordnungen es erlauben, besucht er sie dort. Ansonsten verbringt er viel Zeit in seinem „Kontor“. Es ist ein kleiner Vorraum, der dann in den Flur führt, von dem das Malerbüro und die Treppe zu seiner Wohnung abgehen. Das „Kontor“ ist geprägt von einer Schreibtischecke mit vielen kleinen Figuren, einigen Zetteln und etlichen Fotos.

„Hier sitze ich viel“, sagt Johannes Flor, der von vielen Hansi genannt wird. Das ist auch auf Fotos zu sehen, auf denen Flor sich selbst teilweise mit einem Pfeil markiert und eine kurze Notiz dazu geschrieben hat. Er führt ein kleines Archiv. „Das ist mein Hobby. Ich notiere auch im Kalender alle Geburtstage von den Leuten, die ich kenne und rufe zum Gratulieren auch an.“

Eines seiner Meisterstücke, von Hand gepinselte Schrift auf Glas, hält Johannes Flor in Ehren. Quelle: Malte Behnk

Fotos halten Erinnerungen lebendig

Viele Erinnerungen sind rund um den Schreibtisch aufgehängt. Da ist Johannes Flor im Kreise der „gestandenen Mannslüd“ mit Frack und Zylinder, die über Jahrzehnte gemeinsam den Herrentag gefeiert haben. Auf einem Schwarz-Weiß-Bild steht er an einem alten Auto. „Ein Opel P4, mein erster Wagen“, sagt Flor. „Hier war ich Schützenkönig“, sagt er und zeigt auf ein Foto der „Schützenzunft zu Schönberg von 1821“, das 1994 aufgenommen wurde. „Mein Vater war auch bei den Schützen, aber in der DDR war das dann verboten“, erzählt Flor, der nach der Neugründung der Zunft 1991 auch eingetreten war.

Hühner und Kaninchen gezüchtet

„Ich war auch im Hühnerverein und im Kaninchenverein“, sagt Flor über die Rassezuchtvereine, denen er angehörte. Schon seit 1949 hatte er Rassehühner gezüchtet, Zwergkaninchen kamen dazu. Auch heute scharren Hühner auf dem Hinterhof und es zwitschern viele Kanarienvögel und Wellensittiche in einer Voliere. „Die gehören jetzt aber meiner Schwiegertochter und der Enkelin“, sagt Johannes Flor.

Viele alte Dokumente hat Johannes Flor (85) aufgehoben, auch ein Schulzeugnis aus der Lehre seines Vaters Paul. Quelle: Malte Behnk

Dritte Generation ohne Nachfolger

Was ihn ein wenig schmerzt, auch wenn er es nicht direkt ausspricht, ist die Tatsache, dass sein Sohn Thomas Flor vermutlich keinen Nachfolger für den Malerbetrieb hat. Damit könnte die 1924 begonnene Geschichte irgendwann enden. Eine Art von Pause hatte es schon in den Jahren der DDR gegeben, als die meisten Betriebe verstaatlicht wurden.

Familienbetrieb auch in der Produktionsgenossenschaft

„Wir haben mit sieben Malern in Schönberg eine PGH gebildet, eine Produktionsgenossenschaft des Handwerks“, erklärt Flor. Doch die Kunden der staatlichen Betriebe waren immer öfter unzufrieden und so gab es schon vor dem Mauerfall Gelegenheit, wieder eigenständig zu werden. „1982 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Als dann die Wende kam, hatte ich erst vier, dann zwölf Gesellen, weil es so viel zu arbeiten gab“, sagt Johannes Flor. „Aber es wurde auch oft nicht bezahlt und das brachte Probleme. Wir haben unser Gespartes dann in die Firma gesteckt.“

