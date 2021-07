Schönberg

Als sein Vater Andreas (63) 1991 mit der Familie nach Schönberg kam und sich dort ein Backsteingebäude gegenüber dem Oberteich anschaute, war Daniel Schwabe gerade sechs Jahre alt. Die Familie war aus dem Spreewald nach Nordwestmecklenburg gekommen, um eine eigene Bäckerei zu eröffnen. Heute stehen Vater und Sohn gemeinsam in der Backstube, wo Tag für Tag Brötchen, Brote und Kuchen in traditionellem Handwerk entstehen.

Für die Bäckerei Schwabe aus dem Spreewald nach Schönberg

„In Luckau hatte mein Vater ab 1976 eine Pachtbäckerei“, berichtet Andreas Schwabe. 1986 wollte er in die Fußstapfen des Vaters treten, aber nicht von einem Verpächter abhängig sein. „Über einen Vertreter von Bäckereimaschinen habe ich dann davon erfahren, dass hier in Schönberg eine Bäckerei abzugeben ist.“ So packte er seine Familie und alle zogen nach Schönberg, wo sie die Bäckerei Schwabe am 15. Juli 1991 eröffneten.

Die alte Stadtbäckerei in Schönberg 1991 (li.) und die heutige Bäckerei Schwabe (re.) Quelle: Repro:Malte Behnk, Dirk Hoffmann

Im ersten Jahr eröffnete bereits eine Zweigstelle in Dassow

Mit zwei Verkäuferinnen und einem Mitarbeiter in der Backstube startete Andreas Schwabe. Noch im Eröffnungsjahr entstand schon eine Zweigstelle in Dassow, die sich noch an der Lübecker Straße neben der Sparkasse befand. Seit Oktober 2020 ist sie in ein neues Gebäude neben dem sanierten Speicher umgezogen. „Da kommen viel mehr Kunden vorbei und die können dort auch besser parken“, sagt Daniel Schwabe. Auch in Schönberg wurde früh eine Filiale eröffnet, an der August-Bebel-Straße. Doch als Backshops in Supermärkten und Tankstellen aufkamen, lohnte sie sich nicht mehr.

Tradition oder Industrie beim Backen Ein traditionell hergestellter Brotteig enthält Mehl, Wasser, Salz, Backtriebmittel, wie Hefe oder Sauerteig, und sonst nichts. Großbäckereien verwenden unter anderem Enzyme, die dem Mehl beigemischt werden. Sie erleichtern die Verarbeitung in Maschinen, sorgen für Volumen im Teig, eine schnellere Reifung und eine schöne Kruste. Diese Enzyme werden unter anderem aus gentechnisch veränderten Pilz- oder Bakterienkulturen gewonnen und müssen nicht in den Zutatenlisten aufgeführt werden. Ebenso werden in der Industrie Johannisbrotkernmehl, Emulgatoren oder Ascorbinsäure zugesetzt. So können Teige schnell mit immer selben Eigenschaften hergestellt werden. Großbäckereien sind ein Grund, warum die Zahl der Traditionsbäcker zurückgeht. Dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks zufolge fiel die Zahl der Betriebe von knapp 15 000 in 2009 auf 10 500 im Jahr 2019.

Rechts neben dem alten Speicher in Dassow wurde eine neue Filiale der Bäckerei Schwabe gebaut. Quelle: Michael Prochnow

Kunden besinnen sich heutzutage auf traditionelles Brot

„Brot und Brötchen, mit denen man früher seinen Lebensunterhalt verdient hat, wurden dann auch woanders gekauft und es gab wenig Parkmöglichkeiten“, erklärt Andreas Schwabe, der bis heute am traditionellen Handwerk festhält. „Aber das Hauptgeschäft machen wir mit dem Café und mit Kuchen“, beschreibt Andreas Schwabe die Entwicklung. Durch Trends, sich gesund zu ernähren, und auch durch die Corona-Lockdowns hätten sich aber wieder mehr Kunden auf die Brote aus Sauerteig zurückbesonnen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kurz nach Eröffnung der Bäckerei 1991 arbeitete Andreas Schwabe fast alleine in der Backstube. Quelle: Repro: Malte Behnk

Das Besondere der Bäckerei Schwabe: schonende Verarbeitung

„Die Schwierigkeit ist aber, die Leute aufmerksam zu machen, dass und wie wir traditionell arbeiten. Selbst viele Einheimische denken, wir hätten Produkte wie eine Großbäckerei“, sagt Daniel Schwabe, der den Familienbetrieb übernehmen und ebenso traditionell fortführen wird. In einer Fernsehproduktion über Nordwestmecklenburg haben er und sein Vater kürzlich das Handwerk beschrieben. „Auch die Landwirtschaft entwickelt sich weiter und das Getreide hat heute mehr Eiweiß. Das ist eigentlich für den Bäcker besser zu verarbeiten, aber es ist nicht gut verträglich“, erklärt er. „Unsere langsame Verarbeitung nach traditioneller Art beseitigt die Probleme. Wir haben noch die Möglichkeit, den Produkten genug Zeit geben zu können.“ Jedes Brot geht mehrfach durch die Hände der Bäcker, bis es geknetet ist, geruht hat und in den Ofen geschoben wird.

Klassisches Schwarzbrot ist der Renner

Etwa 4500 Brötchen werden in der Bäckerei pro Tag gebacken. Hinzu kommen 150 bis 200 Brote und verschiedene Kuchen. Der Verkaufsschlager ist aber nach wie vor ein traditionelles Produkt. „Das typische Schwarzbrot – das wird am meisten verlangt“, sagt Andreas Schwabe, dessen Familienunternehmen stets gewachsen ist. Das Rezept, das nur der Chef kennt, stammt von einem alten Schönberger Bäckermeister. 36 Mitarbeiter gehören inzwischen zur Bäckerei und ihren Filialen. Hinzu kommen zwei schon aktive Lehrlinge und drei neue. „Und wir suchen immer noch Verkaufspersonal, vor allem Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk“, sagt Susan Schwabe, die im Büro arbeitet und für die Filiale in Dassow am Speicher verantwortlich ist.

Heutzutage fahren Verkaufswagen zu Büros

Seit 2011 ist die Familienbäckerei auch mobil unterwegs. „Unsere Snackmobile fahren dahin, wo Leute von ihrem Arbeitsplatz einen zu weiten Weg haben, um sich schnell etwas für die Pause zu holen“, erklärt Susan Schwabe. Vor allem in Lübeck seien die Verkaufswagen unterwegs und beliebt bei den Kunden.

Die Snackmobile der Bäckerei Schwabe sind vor allem in Lübeck unterwegs. Quelle: Malte Behnk

Jetzt gibt’s eine Jubiläumsfeier mit allen Mitarbeitern

Der Jubiläumstag am 15. Juli ist ein ganz normaler Geschäftstag in der Bäckerei Schwabe. Am folgenden Sonnabend ist allerdings nachmittags geschlossen. „Dann geht die gesamte Belegschaft auf einen Betriebsausflug“, sagt Susan Schwabe. „Mehr wird nicht verraten.“

Von Malte Behnk