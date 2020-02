Hansa-Rostock-Fans greifen HSV-Fan im Zug nach Schwerin an

Schwerin/Rostock

In der Nacht zu Sonntag haben Fußballfans einen Mann in einer Regionalbahn nach Schwerin beleidigt und angegriffen. Auf dem Rückweg vom Fußballspiel zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV wurde gegen 23.30 Uhr ein Mann in der Regionalbahn RE 4321 nach Schwerin von vier Männern angegriffen. Bei den Tätern soll es sich um Hansa-Rostock-Fans gehandelt haben. Die Männer versuchten, dem Mann seinen HSV-Schal vom Hals zu reißen, und schlugen ihm ins Gesicht. Die Frau des Mannes wurde von der Gruppe mehrfach beleidigt.

Polizei hat die Täter nicht erwischt

Nach dem Angriff gingen die Täter in ein anderes Zugabteil. Die Polizei konnte die Männer nicht am Schweriner Hauptbahnhof fassen, weil sie bereits an einem anderen Bahnhof ausgestiegen waren. Auch eine Suchaktion blieb erfolglos.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Raubes, Körperverletzung und Beleidigung. Die Beamten suchen Zeugen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0381 2083 -111 oder -112 entgegen.

Von OZ