Hansa-Spieler Kai Bülow zu Gast in der Sommerlaune

Boltenhagen

Mit Kai Bülow kam am Sonntag mittlerweile der achte Hansa-Spieler zum Talk in das Boltenhagener Restaurant „ Sommerlaune“. Inhaber und glühender Hansa-Fan Dirk Schiewer schafft es immer wieder, berühmte Schauspieler und Sportler ins Ostseebad zu holen. Vor allem mit dem FC Hansa verbindet ihn eine ganz besondere Leidenschaft, unter anderem zu Juri Schlünz, den er seit vielen Jahren kennt. „Und Kai Bülow zum Talk zu bekommen, das war einfach eine einmalige Chance“, so Dirk Schiewer. Doch die drohte zu platzen. Kai Bülow musste am Sonnabend in der Partie gegen den MSV Duisburg, die Hansa unglücklich mit 1:2 verlor, vom Platz. „Es war nicht ganz klar, ob Kai durch die Verletzung und die Untersuchungen überhaupt würde kommen können. Das hat sich erst kurz vorher ergeben, dass es doch klappt.“

Hansa Rostock zu den Fans in die Region bringen

Zum Glück für die 50 Gäste, die die begehrten Tickets in der Sommerlaune erstanden hatten, um Kai Bülow zu treffen und ihm Fragen zu stellen. Der Fußballprofi, der viele Jahre für Hansa Rostock gespielt hatte und seit der vergangenen Saison wieder spielt, hatte alles daran gesetzt, um den Termin zu halten. Trotz der Knieverletzung. „Wir wissen leider noch nicht genau, was es ist. Aber ich hoffe, dass es nicht so tragisch ist. Knie schmerzt, wir werden sehen“, so Kai Bülow am Sonntag. „Auf jeden Fall sind solche Termine wichtig, Hansa in die Region zu tragen zu den Fans, die nicht zu jedem Spiel ins Stadion mit den Fans in der Region wichtig, auch für mich.“ Juri Schlünz hatte ihn angesprochen, als beide beim Arzt im Wartezimmer saßen. „Er hat gesagt, er hat einen guten Freund in Boltenhagen, der regelmäßig Talkrunden mit Hansa-Spielern durchführt. Und so kam das zustande.“

Familienvater hat zwei kleine Töchter

Dass Hansa nach einer Erfolgsserie zum Saisonbeginn nun seit zwei Spielen ohne Sieg ist, das wurmt den 33-jährigen Familienvater ebenso wie sein Ausfall. Der Talk in Boltenhagen lenkt auch ein wenig ab. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern, (fast) ein und vier Jahre alt, war er im Ostseebad.

Zurück zum Fußball. Bleibt Kai Bülow seiner Heimat und Hansa dauerhaft erhalten? „Mal sehen, ich habe noch ein Jahr Vertrag in Rostock. Im Frühjahr werde ich mir darüber Gedanken machen. Jetzt ist es wichtig, dass ich wieder gesund werde und spielen kann.“ Darauf hofft auch Dirk Schiewer, der bei jedem Heimspiel im Stadion ist. Und der seinen Gästen und den Fans schon jetzt eines versprechen kann. „Das war nicht der letzte Hansa-Spieler, den wir hier hatten. Es geht natürlich weiter“, sagt Dirk Schiewer. Alle Infos zu den Terminen und den Tickets unter www.sommerlaune-boltenhagen.de.

Das ist Kai Bülow Kai Bülow wurde 1986 in Rostock geboren. Der Innenverteidiger steht seit 2018 wieder im Aufgebot vom FC Hansa Rostock in der 3. Liga. Davor spielte er für den TSV 1860 München und Hansa Rostock in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga sowie für den Karlsruher SC in der 3. Liga. Als Fünfjähriger begann Bülow beim Rostocker Vorstadtverein FSV Bentwisch mit dem Fußballspielen. 1994 wechselte er zu Hansa Rostock und durchlief von der E-Jugend an die Jugendabteilung.

Von Michael Prochnow