Hanstorf

Gastronomie und Kunden haben es schwer in diesen Zeiten. Corona und die strengen Hygienevorschriften lassen vieles nicht zu. Sich am Abend in der Gaststätte mit Freunden zu treffen oder dort zusammen mit der Familie zu feiern, all das ist derzeit nicht möglich. Da bleiben das gesellige Beisammensein und die gewohnte Kommunikation auf der Strecke.

Wildfleisch und Entenkeule

Die Menschen müssen indes aber nicht überall ganz auf beliebte Speisen verzichten. Einige Lokale bieten zumindest einen Abholservice an. Zu ihnen gehört zum Beispiel das Gasthaus Luisenhof im Ortsteil Hanstorf in der Gemeinde Stepenitzal. „Wir bieten alles an, was wir sonst auch auf der Speisekarte haben“, erzählt Inhaber und Chef Werner Junge.

Anzeige

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

So können die Kunden hier an der Bundesstraße 105 gegenüber dem Abzweig nach Tramm und Roggenstorf nach wie vor zum Beispiel Gerichte wie Wildgulasch mit Rotkohl und Klößen, Rippen- oder Schweinebraten, Schnitzel, Bauernfrühstück oder Sauerfleisch bestellen. Auch das zu dieser Jahreszeit beliebte Grünkohlessen, die Entenkeule oder die Entenbrust gehören dazu. Alle diese Gerichte müssen eben nur selbst abgeholt werden.

Gute Resonanz der Kunden

„Ich bin zufrieden. Der Abholservice wird von den Kunden gut angenommen“, erklärt Junge. Damit will er es auch belassen und nicht auf die Politik hoffen, dass die Gaststätten im Dezember irgendwann vielleicht doch noch öffnen dürfen. Das ist ihm einfach zu vage und lässt auch keine genaue Planung zu. Deshalb hat dieser Gastronom ganz auf den Abholservice umgestellt.

Lesen Sie auch

Auch wenn ihm dadurch Einnahmen verloren gehen. Aber darauf verzichtet Junge lieber, wenn er dadurch einen Stamm an Kunden behält und auch seine fünf Mitarbeiter weiterhin beschäftigen kann. Dazu gehören Petra Möller und Dagmar Paruszewski. Als Köchinnen sind sie für die schmackhafte Küche zuständig.

Dienstags bis sonntags läuft der Service

Angeboten wird der Abholservice dienstags bis sonntags von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Bestellungen werden unter Tel. 038824/258 angenommen. Das gilt auch für den 2. Feiertag, wenn das Gasthaus Luisenhof ebenfalls zu diesen Zeiten geöffnet hat. An allen anderen Tagen über Weihnachten ist es geschlossen. „Auch das haben wir in den vergangenen Jahren immer so gemacht. Davor und danach sind wir für unsere Kunden wieder da. Ihnen wünschen wir schon jetzt frohe und erholsame Feiertage“, so Werner Junge.

Von Dirk Hoffmann