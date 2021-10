Grevesmühlen

Im Juni übermittelten die Nordwestmecklenburger Unternehmerinnen Gabriele Muchow und Christin Tramm dramatische Worte an die Bundes- und Landesregierung. Mutter und Tochter leiten die Firma Happy Texx in Grevesmühlen gemeinsam. Große und kleine Kunden lassen Textilien mit Eigenwerbung oder Werbung für Events bedrucken.

Die Corona-Krise hat die Umsätze der Firma dramatisch wegbrechen lassen. Überbrückungshilfen und Kurzarbeit waren über Monate der einzige Rettungsanker. Als die Maßnahmen im Sommer drohten auszulaufen, appellierten die beiden Frauen öffentlichkeitswirksam an die Politik, sie unbedingt weiterzuführen. Wie ist es dem Unternehmen seither ergangen? Hat ihr dramatischer Appell genützt?

Appell hat Wirkung gezeigt

„Ob es nun nur unser Aufschrei war, das sei dahingestellt. Jedenfalls haben wir das Gefühl, dass die Stimme der mittelständischen Unternehmen im Land gehört wurde“, sagt Christin Tramm. „Die Maßnahmen wurden verlängert. Sie laufen immer noch. Dafür sind wir mehr als dankbar.” Auch im Namen ihrer inzwischen von 32 auf 30 geschrumpften Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen möchten sich die beiden Unternehmerinnen bedanken.

„Es wird immer viel geschimpft auf die Politiker, und das muss an bestimmten Stellen auch sein, um auf drängende Probleme aufmerksam zu machen. Weil eben leider oft nur der gehört und gesehen wird, der sich auch lautstark bemerkbar macht”, sagt Gabriele Muchow. „Doch man muss im Gegenzug auch fair sein und sagen, wann etwas gut geklappt hat.”

Die Überbrückungshilfe III, die derzeit noch bis zum Jahresende beantragt werden kann, werden sie im Unternehmen aller Voraussicht nach nicht beantragen müssen. Seit dem Sommer läuft das Geschäft wieder an. Wenn auch in großen Teilen immer noch holprig, wie Tramm und Muchow berichten, weil die Unterbrechung vieler Lieferketten auch die Textilindustrie betrifft. Manches, was die Grundlage für den Druck bildet, kommt erst sehr viel später im Unternehmen an als bestellt.

Der mittelständische Betrieb Happy Texx aus Grevesmühlen hat auch durch die staatlichen Hilfen, Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfe, die Corona-Zeit bisher gemeistert. Quelle: Annett Meinke

Vieles läuft langsamer als vor Corona

Sie nehmen andererseits jedoch auch wahr, sagen die beiden Frauen, dass es innerhalb der Branche momentan viel mehr Verständnis für Lieferverzögerungen gäbe. „Vor Corona gab es manchmal schon richtig Ärger bei nur einem Tag Verzug.” Jetzt seien die meisten ihrer Kunden mehr als froh, dass überhaupt wieder irgendetwas geht.

Dass alles schwerfälliger läuft als vor der Pandemie, spürt auch Gabriele Muchow ganz persönlich. Im März dieses Jahres erkrankte sie an Corona. „Allen Corona-Leugnern kann ich nur eines sagen, das war kein Spaß.” Richtig erholt habe sie sich bis heute nicht. Was viele Corona-Erkrankte berichten, ist auch bei Gabriele Muchow eingetreten. „Ich bin viel schneller erschöpft, insgesamt nicht mehr so leistungsfähig wie vor der Erkrankung.” Dass sie sich von den Long-Covid genannten Symptomen wieder gänzlich erholt, hofft sie dennoch. Nicht nur mithilfe von ärztlicher Unterstützung. Auch durch eigene, noch achtsamere Lebensführung.

Happy Texx Happy Texx in Grevesmühlen bedruckt T-Shirts, Hoodies, Firmenkleidung, Handtücher und vieles mehr. Die Auftraggeber stammen aus der Industrie, dem Tourismus, der Veranstaltungsbranche, aus Verbänden und Vereinen. Es geht bei den Textildrucken häufig um Werbung für die Auftraggeber oder von ihnen veranstaltete Events.

Wenn eigentlich nichts mehr geht

Die Zeit, in der ihre Mutter erkrankt war, erinnert Christin Tramm als die schlimmste Zeit in der Krise. Nicht nur ihre Mutter fiel im Unternehmen aus. Auch zwei weitere wichtige Mitarbeiterinnen erkrankten in dieser Zeit an dem Virus. Auch den Mann von Gabriele Muchow, den Vater von Christin Tramm erwischte es. „Meine Eltern mussten aus der Ferne versorgt werden. Neben dem Stress in der Firma und der Sorge um die Eltern ging es auch bei uns Zuhause drunter und drüber“, berichtet Tramm.

Ihre beiden Kinder konnten aufgrund von Quarantänemaßnahmen nicht in die Schule gehen, mussten im Homeschooling betreut werden. Sie und ihr Mann rotierten als Team, um alles irgendwie hinzubekommen. Das war eine Zeit, sagt sie, in der sie zeitweise nicht mehr wusste, wie es weitergehen sollte. „Eigentlich ging gar nichts mehr. Und dann ging es eben doch. Weil es musste. Irgendwie. Wir haben schließlich Verantwortung, nicht nur für uns, auch für unsere Mitarbeiter.”

Produktionshallen bei Happy Texx aus Grevesmühlen. Quelle: Annett Meinke

Befragt danach, ob es eine Art Unternehmergen gäbe, das man brauche, das helfe, auch schwere Krisenzeiten zu überstehen, überlegen die beiden Frauen einen Moment. Gabriele Muchow leitet das Unternehmen schon seit den 1990er Jahren, zuerst mit einem Geschäftspartner. 2014 stieg ihre Tochter mit ein.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kommunikation auf Augenhöhe

Strukturiertheit und Durchsetzungsfähigkeit seien notwendig, sagen sie dann unisono, um ein Unternehmen zu leiten. In allererster Linie jedoch seien es gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ein Unternehmen und seine Überlebensfähigkeit ausmachen. „Wir haben gute Mitarbeiter. Auf die wir sehr stolz sind”, sagt Christin Tramm.

Der gute Umgang mit den Mitarbeitern „auf Augenhöhe“, sagt sie dann, sei dabei ein wesentlicher Schlüssel für eine gelungene Unternehmenskommunikation. „In schwierigen Situationen, auch bei großen Aufträgen, die zum Beispiel Überstunden erfordern, entscheiden wir immer im ganzen Team. Wir besprechen, ob wir es schaffen oder nicht? Und wenn wir uns dann alle gemeinsam dafür entschieden haben, dann stehen auch alle im Unternehmen dahinter.”

Von Annett Meinke