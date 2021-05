Harkensee

Das Gutshaus in Harkensee ist eines der kleinen Schmuckstücke im Ort. Die Straße der Freundschaft, die zum Haus mit der gelben Fassade führt war aber viele Jahre eine buckelige Piste mit Schlaglöchern, in denen sich Regenwasser sammelte.

Jetzt ist die Zufahrt zum Gutshaus komplett erneuert worden. Auf einer Breite von 4,50 Metern ist sie mit flachen grauen Steinen gepflastert, der Fußweg daneben ist abgeflacht, so dass breitere Fahrzeuge über ihn rollen können. Nach der ursprünglichen Kostenschätzung sollte der Ausbau der Straße der Freundschaft in diesem dritten Abschnitt etwa 480 000 Euro kosten. Es wurden aber Fördermittel in Höhe von 75 Prozent der Baukosten in Aussicht gestellt.

Die Planungen für den Ausbau der Straße zum Gutshaus hatten bereits 2016 begonnen, als es um das Bodenordnungsverfahren Neuenhagen-Harkensee ging. In dem Zuge wurde auch die Straßen durch Harkensee zum Ostseestrand erneuert. Die Straße der Freundschaft war die letzte Maßnahme in dem Verfahren.

Von Malte Behnk