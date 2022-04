Harkensee

Der DeLorean ist das Markenzeichen der „Zurück in die Zukunft“-Filme. Das flache Auto mit den Flügeltüren ist in dem Film die Zeitmaschine, mit der in die Zukunft und die Vergangenheit gereist werden kann. In Harkensee haben sich am Wochenende Liebhaber der Autos getroffen, die inzwischen als Oldtimer gelten. Die Besitzer der Kultautos haben über den Wagen ein paar Details verraten, die vielleicht nur besonders eingefleischte Fans der Autos oder der Filme bereits kennen.

1981 und ’82 wurden 9000 DeLoreans gebaut

So berichtet Jens-Eric Petersohn aus Bliestorf bei Ratzeburg, dass der DeLorean nur 1981 und 1982 gebaut wurde. „Es waren etwa 9000 Exemplare und heute gibt es etwa noch 5000 davon“, sagt er über den flach gebauten Wagen, der 132 PS Leistung hat. „Der Motor hat eigentlich 150 PS. Aber weil er schon damals einen geregelten Drei-Wege-Kat hatte, geht Leistung verloren.“

„Kein Sportwagen“ trotz 200 km/h

Dennoch schafft der DeLorean bis zu 200 Stundenkilometer. „Aber er ist kein Sportwagen“, betont Michael Wagner, der in Hasloh bei Hamburg eine Kfz-Werkstatt speziell für DeLoreans betreibt. „Das war den Entwicklern damals schon wichtig. Es ist ein Straßencoupe, mit dem man auch schnell fahren kann“, sagt er. „200 Sachen waren 1982 schon ziemlich schnell.“

Karosse ohne Lackierung

Dass die Kultautos sich gleichen wie ein Ei dem anderen, liegt an ihrer speziellen Karosserie, die nicht lackiert ist. „Es ist Edelstahl, wie bei einer Hotelküche“, sagt Jens-Eric Petersohn. Damit ist die Oberfläche unempfindlicher und Kratzer können herausgebürstet werden.

Kühlschrank ausgebootet

Dass der DeLorean zum Kultauto wurde, wäre fast nicht so gekommen. „Eigentlich sollte die zeitreise in einem klassischen amerikanischen Kühlschrank stattfinden“, hat Jens-Eric Petersohn von einem eingefleischten Fan erfahren. „Es bemerkte aber jemand, dass sich manche Kühlschränke automatisch verriegeln und man drin gefangen sein könnte. Deswegen schlug er das Auto eines Bekannten vor, das mit den Flügeltüren so futuristisch aussah“, verrät er, wie der DeLorean in den Film kam.

Von Malte Behnk