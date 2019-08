Hohen Wieschendorf

Die Wettervorhersagen für das 25. Wismarbuchtschwimmen am Sonntag, 25. August, sind bestens. Im Mittelpunkt steht das 3,5 Kilometer lange Schwimmen von Hinterwangern auf der Insel Poel bis nach Hohen Wieschendorf. Daneben gibt es ein Kinderschwimmen und erstmals zum Jubiläum eine Strecke über 1000 Meter. Harry Tetzlaff hat als Einziger 24 Mal den Klassiker des Schwimm-Wettbewerbs absolviert. Am Sonntag stellt er sich zum 25. Mal der Herausforderung. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach im Vorfeld mit dem 63-jährigen Tressower.

Herr Tetzlaff, alles klar für das 25. Schwimmen durch die Wismarbucht?

Ja, ich habe mich angemeldet, die Startgebühr ist bezahlt. Sonntag kann kommen.

Sind Sie vorbereitet?

Ich bin fit und gesundheitlich geht es mir gut.

Wie bereiten Sie sich vor?

Wenn es das Wetter zulässt, gehe ich täglich im Tressower See schwimmen. Ich ziehe dann eine halbe Stunde durch. Alles in einer Schwimmart.

Brust oder Kraulen?

Kraulen, sonst kommst du nicht vorwärts und hast ganz schlechte Zeiten.

Welche Zeit nehmen Sie sich denn vor?

So etwa eine Stunde und 40 Minuten. Aber das ist schwer vorherzusagen. Ich werde nicht unbedingt wegen meines Alters langsamer. Es gibt so viele unterschiedliche Kriterien. Wir haben Strömung, Wind, Welle und so weiter. Kein Schwimmen ist wie das andere.

Viele Schwimmer und Besucher blicken respektvoll auf die 3,5 Kilometer lange Strecke. Sind Sie noch aufgeregt?

Inzwischen ganz wenig.

Wie war das beim ersten Schwimmen?

Oh ja, da war ich richtig aufgeregt. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Meine früheren Kollegen von der Wasserschutzpolizei waren vor Ort. Wir sind ja beruflich mit einem Dienstboot eingebunden. Ich hatte mich gefreut, dass sie mich auch unterstützt haben. Als ich aus dem Wasser kam, war ich glücklich, dass ich es geschafft habe. Den Jungs habe ich einen Kasten Bier vorbeigebracht.

Kälte, Wind, Welle, Qualle: Was ist das Schlimmste für Sie?

Am schlimmsten ist, wenn die Strecke wegen der Wetterverhältnisse umverlegt werden muss und von Zierow gestartet wird. Aber Kälte ist nicht ohne. Dann weiß man, wie gut Tee im Ziel schmecken kann. Ich hatte auch mal eine Feuerqualle am Arm, das war wirklich unangenehm. Bei den anderen Quallen, wenn welche da sein sollten, muss man durch. Du musst nur gucken, dass du keine in der Hose mit rausnimmst.

Vier Strecken Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Wismar veranstaltet am Sonntag, 25. August, zum 25. Mal das Wismarbuchtschwimmen. Anmeldungen sind am Sonntag von 8.45 bis 9.45 Uhr am Anleger in Hohen Wieschendorf möglich. Start des Kinderschwimmens über 500 m (Jahrgang 2009 bis 2011) und 800 m (Jahrgang 2006 bis 2008) ist um 10.15 Uhr. Start für die 1000 m „Rund Anleger“ (ab 14 Jahre) erfolgt um 11 Uhr. Schwimmen über 3,5 Kilometer: 10.30 Uhr Transport zur Insel Poel, gegen 11.30 Uhr Start in Hinterwangern, gegen 12.15 Uhr Ankunft der ersten Schwimmer in Hohen Wieschendorf. 14 Uhr: Siegerehrung. Weitere Informationen unter www.wismar.dlrg.de

Welche Tipps haben Sie für Schwimmer, die zum ersten Mal dabei sind? Zum Beispiel Vaseline als Kälteschutz aufbringen?

Das machen viele, ich nicht mehr, weil du dann wegen der fettigen Finger jemanden finden musst, der dir die Brille aufsetzt. Ich creme zu Hause ganz normal Arme, Beine und Gesicht ein. Mein Tipp ist: ruhig anfangen, seinen Stil finden und dann durchziehen. Ich glaube, ich steigere mich im Laufe des Schwimmens. Bis zum Fahrwasser bin ich warm und dann ziehe ich gleichmäßig durch.

Legendär war 2001 ein Frachter im Teilnehmerfeld. Was denken Sie heute darüber?

Dass zum Glück nichts passiert ist. Die Sogwirkung ist ja nicht unerheblich. Vor Ort wurde letztlich gut reagiert. Die schnellsten Schwimmer waren schon über die Fahrrinne, das hintere Teilnehmerfeld wurde gestoppt. Dann kam der Frachter. Für mich war es kein Problem. Ich habe nicht den schnellen Schwimmstil, so dass ich nicht warten musste. Beruflich hatte ich viel mit Schiffen zu tun. Aber wenn man vor so einer Wand im Wasser schwimmt, ist das schon überwältigend. Man kommt sich wie eine Ameise vor, so verloren, etwas beängstigend war es schon.

Was macht für Sie den Reiz des Wismarbuchtschwimmens aus?

Alles ist so gut organisiert. Das Sicherheitsgefühl stimmt, es herrscht eine schöne familiäre Atmosphäre, die Strecke ist natürlich reizvoll. Mein Dank gilt allen Organisatoren und Helfern!

Neben dem traditionellen Kinderschwimmen wird zum ersten Mal eine 1000-Meter-Strecke rund um den Anleger angeboten. Was halten Sie davon?

Sehr gut, damit werden vielleicht noch mehr Schwimmer angesprochen. 1000 Meter sind ja auch nicht wenig. Und die kommen dann hoffentlich auf den Geschmack für 3,5 Kilometer.

Herr Tetzlaff, 25 Schwimmen wären ein guter Grund aufzuhören. Oder machen Sie weiter?

Es geht weiter. Ob es noch mal 25 werden, weiß ich nicht, dann wäre ich 88 (lacht). Ich gucke von Jahr zu Jahr. Es ist auch ein Anreiz, etwas für die Gesundheit zu tun.

