Harte Strafen: In Nordwestmecklenburg drohen beim Verstoß gegen Corona-Regeln bis 500 Euro Bußgeld

Grevesmühlen

Gegen eine Corona-Regel zu verstoßen, kann in Nordwestmecklenburg teuer werden. Bis zu 500 Euro sind nach Auskunft der Verwaltung zu zahlen. Der Landkreis hat seit Januar dieses Jahres bereits rund 1900 Verstöße registriert. Geahndet wurden nicht alle.

Wie viel Strafgeld hat der Landkreis bereits eingenommen?

„Insgesamt wurden Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von rund 51 000 Euro verhängt“, erklärt der Landkreis auf Anfrage. Der Zweck von Buß- und Verwarnungsgeldern sei aber nicht, Einnahmen zu generieren. Vielmehr sollen Bußgelder eine Strafe für Verstöße gegen die Rechtsordnung sein und den Täter von zukünftigen Fehlverhalten abbringen, argumentiert der Landkreis. Auch sollten sie ein Signal an die Allgemeinheit sein, sich an Verbote und Gebote zu halten. Den Einnahmen würden Ausgaben in beträchtlicher Größe entgegenstehen, beispielsweise für Personalkosten, Porto und Zustellkosten.

Welche Verstöße sind am häufigsten?

Der Landkreis bestraft bei Privatpersonen immer wieder Verstöße gegen das Kontaktverbot, die Einreiseverbote und die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung. Im gewerblichen Bereich gingen dagegen nur sehr wenige Anzeigen ein. „Hier gab es Vergehen vor allem in der Phase des sogenannten harten Lockdowns“, teilt der Landkreis mit. Konkret ging es um Verstöße bei Veranstaltungen, um eine unerlaubte Beherbergung und oder weil jemand eine Gaststätte öffnete, obwohl das verboten war.

Zwischen welchen Beträgen bewegen sich die Strafen?

Die Bußgelder bewegen sich in Nordwestmecklenburg in der Regel zwischen 55 und 500 Euro. „Der ganz überwiegende Teil bewegt sich im Bereich der Verwarnungsgelder, mithin 55 Euro“, erläutert der Landkreis. Es gehe um Verstöße gegen die Kontakt- und Maskenregeln.

Infos zu Corona-Regeln Hinweise und Informationen zu den aktuell geltenden Corona-Regeln gibt der Landkreis Nordwestmecklenburg auf der Internetseite http://www.nordwestmecklenburg.de/de/corona.html. Die Schweriner Landesregierung informiert auf der Seite https://www.regierung-mv.de/corona/

Für welche Vergehen ist der Höchstbetrag fällig?

Die Höhe der Bußgelder richtet sich nach dem Bußgeldkatalog. Die empfindlichsten Strafen verhängt der Landkreis Nordwestmecklenburg, wenn jemand wiederholt gegen die Verordnung handelt oder der Verstoß dem gewerblichen Bereich zuzuordnen ist.

Weigern sich einige Bürger hartnäckig zu zahlen?

Bisher kommt es nach Angaben des Landkreises kaum vor, dass sich jemand weigert, die Strafe zu zahlen. Sollte es doch einmal vorkommen, leitet die Verwaltung ein Mahnverfahren ein.

Welche Probleme bereitet Corona dem Landkreis?

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat mit einigen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Corona zu kämpfen. Die größten sind nach seinen Angaben: die gleichzeitige Aufrechterhaltung des „Normalbetriebs“, also alle „nicht pandemiebezogenen Aufgaben“, aber auch die nach Einschätzung des Landkreises „teils sinkende Akzeptanz der angeordneten Maßnahmen in der Bevölkerung.“ Probleme gebe es zudem mit Sprachbarrieren, zum Beispiel bei ausländischen Arbeitnehmern.

Wie viele Mitarbeiter ermitteln die Kontakte zu Infizierten?

Viel Arbeit hat die Kreisverwaltung damit, Menschen zu ermitteln, die mit einem Infizierten Kontakt hatten. Damit befassen sich elf Mitarbeiter.

Welche Chancen eröffnet eine neue Verfügung des Landkreises?

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat am 24. September eine Verfügung „zur Anordnung von Schutzmaßnahmen“ erlassen. Seitdem kann er Infizierte in Quarantäne beauftragen, sich selbst mit ihren Kontaktpersonen in Verbindung zu setzen und diese, so die die Verwaltung, „fernmündlich in Quarantäne zu versetzen.“ Damit könne das Gesundheitsamt bei steigendem Infektionsgeschehen entlastet werden, argumentiert der Landkreis Nordwestmecklenburg. Ähnliche Regeln gibt es bereits seit dem Frühjahr in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald.

Von Jürgen Lenz