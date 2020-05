„Hass, Macht, Gewalt“: Wie aus dem Wismarer Neonazi Philip Schlaffer ein Buchautor wurde

Gägelow

Es gibt dieses Video bei Youtube, mehr als 1,1 Millionen Aufrufe hat der knapp vier Minuten lange Streifen, der vom August 2006 aus Wismar stammt und seitdem im Netz steht. Eine Demonstration der Linken gegen die rechte Szene in der Stadt war damals der Anlass. Bei Minute 1:30 beginnt jene Sequenz, die wie keine andere das frühere Leben des Philip Schlaffer beschreibt.

Mit wutverzerrtem Gesicht und einem Baseballschläger in der Hand stürmt er auf die Demonstranten zu. Polizisten mit vorgehaltener Waffe können ihn in letzter Sekunde zurückhalten. Hass, Macht, Gewalt sprechen aus dem Gesicht des Mannes mit dem kahl rasierten Schädel. Und genauso lautet der Titel des Buches,das Schlaffer herausgebracht hat. Der Untertitel: „Ein Ex-Nazi und Rotlicht-Rocker packt aus.“

Kann man das glauben? Vonseiten der Justizbehörden heißt es, dass gegen Schlaffer keine Ermittlungen mehr laufen und er nachvollziehbar mit der Szene gebrochen habe. In seinem Buch beschreibt der 41-Jährige sein Leben und die Hintergründe der Szenen. Seit März ist das Buch im Handel, seit 2017 berichtet er regelmäßig in seinem Youtube-Kanal über sein altes Leben, als sämtliche Polizisten und Ermittlungsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern den Namen Philip Schlaffer kannten.

Das Buchcover von „Hass. Macht. Gewalt“ Quelle: Archiv

„Ein einziger Schritt entschied über Leben und Tod. Ein symbolhaftes Bild über meinen damaligen Tanz am Abgrund.“ So kommentiert Philip Schlaffer das Video von 2006 in seinem Buch. Und er erklärt, wie es zu dem Vorfall gekommen ist, welche Dynamik die Gruppe damals gehabt habe. Welchen Einfluss der Nazi-Kult und vor allem die rechte Musik mit ihren Parolen ausübte. Schlaffer selbst hatte über Jahre äußerst erfolgreich mit CDs gehandelt, deren Inhalt nicht nur verboten war, sondern offen zu Gewalt und Hass aufrief.

In behüteten Kreisen aufgewachsen in Lübeck und England

Philip Schlaffer – aufgewachsen in Lübeck, zwischenzeitlich lebte die Familie einige Jahre in England – stammt aus einem behüteten Elternhaus. Warum er irgendwann nicht mehr für die Argumente der Eltern zugänglich war, sich zurückzog und eine Bomberjacke anzog, das beschreibt er zwar in den ersten Kapiteln ausführlich. Doch eine Erklärung dafür hat er nicht.

Die Lebensgeschichte des jungen Mannes, der eine Ausbildung abschloss, liest sich bisweilen wie die Abenteuer eines Jugendlichen, der auf der Suche nach seinem Platz in der Gesellschaft ist – ihn aber nicht findet.

Kommentar zum Ex-Neonazi Schlaffer aus Wismar: Es ist ein langer Weg zur Glaubwürdigkeit

Und immer wieder geht es um Gewalt. Erst in der Schule, später auf Schützenfesten. Dann entdeckt er, dass der Verkauf verbotener Musik lukrativ ist – im Osten, wohin er wegen seiner damaligen Freundin zieht. So kommt Philip Schlaffer Anfang der 2000er Jahre nach Wismar.

Nazi-Shop in der Hansestadt

Die rechte Szene gab es bereits lange vor der Wende in der Region: Insbesondere in Jamel hatten einige Bewohner ihre Ideologie nicht erst mit dem Mauerfall offen bekundet. Wismar selbst hatte seit den 1990er Jahren eine offen rechte Szene, Männer mit Bomberjacken und kahl rasierten Schädeln gehörten zum Stadtbild. Die NPD und die Republikaner versuchten, den Frust vieler Jugendlicher im Osten zu nutzen. Der Erfolg war mäßig.

Polizeikontrolle vor dem Clubhaus der Schwarzen Schar in Gägelow Quelle: Archiv

Ein Typ wie Schlaffer hatte eine andere Aura. Der Werwolf-Shop – gegründet 2004 – war nur der Anfang, um Geld mit illegalen CDs zu verdienen. Ein Treffpunkt, die Werwolf-Höhle, sorgte dafür, dass so etwas wie eine Gruppe entstand.

Wie Schlaffer in seinem Buch beschreibt, sei die Dynamik der ersten Wochen und Monate nicht aufzuhalten gewesen. Das habe auch niemand gewollt. Immer mehr „Kameraden“ meldeten sich bei den Wismarern.

Sein rechtsradikales Gedankengut von damals verschweigt der 41-Jährige in dem Buch nicht. Treffen mit Vertreten politischer Parteien hätten nichts gebracht. Die Mitglieder der Werwolf-Organisation setzten auf die Sprache der Gewalt. Schlaffer entwickelte sich schon früh zum Kopf der verschiedenen Gruppen. Und er sorgte dafür, dass Geld da war. Doch Prostitution, Drogenhandel und der Drang nach Luxus vertrugen sich schlecht mit dem Image des Neonazis.

Schwarze Schar statt Werwolf

Ausfahrt mit Wehrmachtshelm, Philip Schlaffer mit Begleitung Quelle: Privat

So kam es zur Gründung der Schwarzen Schar im Jahr 2008. Philip Schlaffer hatte sich früh umgesehen, wie er seine Freiheit ausleben und dennoch Geld verdienen könnte. Die Rockerszene schien wie dafür gemacht.

Zuvor hatten er und seine Anhänger es als Hells-Engels-Supporter-Club „Red Devils“ Wismar versucht. Aber, so beschreibt er es in seinem Buch, die Szene sei wie viele andere, in denen es um Geld und Macht gehe. Am Ende trennen sich Schlaffer und seine Gruppe von den Hells Angels, gründen die Schwarze Schar.

Das Clubhaus im Gewerbegebiet von Gägelow bei Wismar wird zum Treffpunkt der kriminellen Szene in Wismar. Zwar achtet Schlaffer als Präsident anfangs darauf, dass keine Drogen im Clubhaus gelagert werden. Doch bald beginnt er selbst zu koksen.

Um das Drogengeld zu waschen, gründet er weitere Firmen, neben einem Tattoo-Studio in Wismar betreibt er eine Reinigungsfirma, verleiht Geld, gründet eine Security-Firma mit gefälschten Unterlagen über angeblich nicht vorhandene Vorstrafen. Schließlich investiert er in eine Cannabisplantage im Raum Wismar.

2013 fliegen seine Machenschaften auf. Neid, weil Schlaffer sich mitten in Gägelow ein pompöses Eigenheim bauen lässt, zu viele Mitwisser, Stress im Rocker-Club, eine medienträchtige Auseinandersetzung mit Rostocker Rockern am helllichten Tag vor dem Landgericht in Schwerin, regelmäßige Hausdurchsuchungen, ein Strafverfahren in Berlin und vieles mehr sorgen dafür, dass es zum Bruch kommt.

Justizvollzugsanstalt Stralsund – Haft ab 2015

Schlaffer hatte da bereits gesundheitliche Probleme, Schlafstörungen und Migräne. Der Stress, so beschreibt er es in einem ausführlichen Interview mit der OZ im Juni 2018, sei irgendwann mörderisch gewesen. Die ständige Präsenz, die Verhandlungen, die Kosten für Anwälte und der Druck im Club hätten dafür gesorgt.

Anfang 2015 wird er in Schwerin wegen Drogenhandel zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt, die er in der JVA Stralsund absitzt. Dort erhält er psychologische Hilfe und sagt sich von der rechten Szene los.

Heute hält er Vorträge an Schulen, selbst in Gefängnissen berichtet er von seinen Erfahrungen, er betreibt professionell seinen Youtube-Kanal, hat sein erstes Buch herausgebracht und versucht, sich über diese Aktivitäten wirtschaftliche Standbeine zu schaffen.

Die Tageszeitung „ taz“ wirft 2017 die Frage auf, ob Schlaffers Wende nur eine clevere Inszenierung sei, um mit seiner rechten Karriere auch nach der Haft Geld zu verdienen. Möglich, aber unwahrscheinlich, wie inzwischen auch polizeiliche Ermittler einräumen, die Schlaffer jahrelang beobachtet haben.

Tatsache ist, dass das Buch zahlreiche Stationen im Leben eines Kriminellen beschreibt. Vieles wird weitaus harmloser dargestellt, als es damals die Opfer empfunden haben. Denn die Grundlage von Schlaffers Karriere in der rechten und kriminellen Szene – und das kommt zu kurz auf den 315 Seiten – waren Gewalt und die Angst, die er geschürt hat.

Von Michael Prochnow