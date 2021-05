Mallentin

Ein rauer, ungemütlicher Frühlingstag. Der Wind pfeift die B 105 entlang. Gemeindearbeiter Mirco Zemke (41) lässt sich davon nicht beeindrucken. Der Mann mit dem lachenden Mund und den freundlichen grünen Augen, zieht einen Schlüssel aus seiner Hosentasche. Er soll Eintritt in ein ungewöhnlich aussehendes Häuschen gewähren. Es steht auf der rechten Straßenseite, unweit des Ortseingangsschildes von Mallentin, von Grevesmühlen aus kommend. Das Häuschen gehört der Gemeinde Stepenitztal, zu der Mallentin gehört, und ist seit Jahren zum Verkauf ausgeschrieben.

Das Häuschen, mit dem Erker, der direkt bis an die Straße heranreicht, zieht die Blicke der Vorbeifahrenden, die auf der Straße Richtung Lübeck oder Grevesmühlen und Wismar unterwegs sind, auf sich, besonders die von Ortsfremden und Urlaubern. Das mag an seinem ungewöhnlichen Aussehen liegen, inzwischen wohl auch an der sichtbar baufälligen Substanz. Auch der Schriftzug an der Hauswand, der das seltsam geschriebene Wort „Antik“ zeigt, wirft Fragen auf.

Mirco Zemke, 41, Gemeindearbeiter der Großgemeinde Stepenitztal in Nordwestmecklenburg. Quelle: Annett Meinke

Neugierige Blicke und ein Antikhandel, den es nicht mehr gibt

Fragen, die Zemke, leicht beantworten kann. „Vor Jahren befand sich hier ein Antikhandel drin. Das Meiste war wenig wertvoller Krimskrams, aber ab und an fand man doch noch etwas Interessantes.“ Der Gemeindearbeiter arbeitet seit drei Jahren für die Großgemeinde Stepenitztal. Er wohnt mit seiner Frau und den drei Kindern nicht weit entfernt und hat sich manchmal beim Antikhändler umgeschaut. Wo der abgeblieben ist und warum er aufhörte, weiß Mirco Zemke nicht. „Wahrscheinlich ist er schon gestorben.“, mutmaßt er.

Lesen Sie auch: Was es mit den Chausseewärterhäuschen in Nordwestmecklenburg auf sich hat

Das Häuschen war früher ein sogenanntes Chausseewärterhäuschen. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es diese Art von Häusern in gewissen Abständen an ausgebauten Landstraßen. Auch an der Chaussee zwischen Wismar und Selmsdorf gibt es mehrere. Das nächste an der B 105 befindet sich hinter Grevesmühlen, in Waldeck. Es ist inzwischen ein ganz normales Wohnhaus. Bis in die 1880er Jahre war für alle Arten von Fuhrwerken, die diese Straßen befuhren, Wegezoll fällig. Eine ähnliche Abgabe wie die Maut heute, die auch damals der Straßeninstandhaltung diente.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Chausseewärterhaus in Mallentin gilt als verkehrsgeschichtliches Denkmal, ist beim Landkreis gelistet und steht damit unter Denkmalschutz. Das mag einige der Interessenten, die es immer wieder gibt, abgeschreckt haben. Es sperrt sich auch tatsächlich ein wenig gegen die Besichtigung. Die Tür will sich einfach nicht öffnen. Mirco Zemke muss einige Kraft aufwenden. Vielleicht spürt das alte Haus, dass hier nur jemand vorbeischaut, der neugierig ist, der einen Blick hineinwerfen möchte. Niemand, der bereit ist, es zu kaufen.

Vielleicht schämt es sich auch wegen seines Zustandes. Es ist nicht nur der Zahn der Zeit, der an dem geschichtsträchtigen Gebäude nagt. Es ist vor allen Dingen die Unbehaustheit, die alles so viel schlimmer macht, als es sein müsste.

Zur Galerie Das Chausseewärterhäuschen an der B 105 in Mallentin (Nordwestmecklenburg)

Grundsolide gebaut in alten Zeiten

Besonders alte Häuser wie dieses, sagt Mirco Zemke, brauchen Menschen, die sich regelmäßig um sie kümmern. Sie sind auf eine Art und Weise gebaut, die er als grundsolide bezeichnet. „Das ist Mauerwerk, das Feuchtigkeit aufnimmt und auch wieder abgibt.“, sagt er. „Wenn gut geheizt und gelüftet wird.“ Doch eben das passiert nun schon seit Jahren nicht.

Inzwischen ist die Feuchtigkeit auf schädigende Weise in das Haus eingedrungen und hat vom Dach her ein Loch in die Decke gerissen. Es sieht schlimmer aus, als es ist, sagt Zemke. Es käme natürlich auch darauf an, was man mit so einem Haus vorhat. „Wenn man darin wohnen will, muss man sicher einiges an Geld und Zeit investieren, auch wegen der Auflagen des Denkmalschutzes. Doch dafür kann man auch Fördergelder beim Landkreis beantragen.“

Was kostet es? Und wo gibt es Fördergeld? Die Gemeinde Stepenitztal verkauft das Chausseewärterhäuschen in Mallentin. Interessenten, die die Telefonnummer 03 88 1 / 72 31 82, die am Häuschen steht, anrufen, landen jedoch bei der Stadt Grevesmühlen, die eine Amtsgemeinschaft mit der Gemeinde bildet und sich um die Vermarktung und den Verkauf kümmert. Die Gemeinde setzt mittlerweile vor allen Dingen auf das dahinter befindliche Grundstück, das zum Häuschen gehört und auf dem vielleicht ein neues Haus gebaut werden könnte. Das Chausseewärterhäuschen jedoch muss zumindest in der Substanz erhalten werden. Wie viel genau es kostet, wird mit einem Gutachten ermittelt. Konkret nennt beim Amt Grevesmühlen Land momentan niemand eine Summe. Das Grundstück hat insgesamt 1000 Quadratmeter, der größte Teil liegt nach hinten raus, weg von der Straße. Fördergelder zur Sanierung und zum Erhalt eines Denkmals gibt es beim Landkreis Nordwestmecklenburg. Von der Unteren Denkmalschutzbehörde kann man sich ein Merkblatt zusenden lassen mit allen Informationen zu notwendigen Baugenehmigungen plus Ansprechpartner für die Fördermittelbeantragung beim Landkreis. Adresse: Landkreis NWM, Untere Denkmalschutzbehörde, Börzower Weg 3, 23936 Grevesmühlen, Raum 2.222 Oder per E-Mail an: d.rickmann@nordwestmecklenburg.de oder m.oest@nordwestmecklenburg.de Betreff: Merkblatt Fördermittel im Denkmalschutz

Radiomoderator wollte ein Café aufmachen

Wollte man das alte Häuschen nur als Schuppen oder Werkstatt nutzen, bräuchte man es nur zu sichern, also quasi in seiner Substanz erhalten, sagt der Gemeindearbeiter. „Dann muss man das Dach machen und für gute Belüftung sorgen. Dann sollte das schon gehen.“ Zemke weiß, wovon er spricht. Der Gemeindearbeiter ist vom Fach, ein gelernter Mauer, der viele Jahre als Vorarbeiter auf Baustellen gearbeitet hat und sich auch mit der Sanierung alter Bausubstanz auskennt.

Beinahe wäre aus dem alten Chausseehäuschen ein Café geworden. Der ungarische Gastwirt Zoltán Székely und sein Mann, der in Mecklenburg-Vorpommern bekannte NDR 1 Radio MV-Moderator Thomas Lenz, die in Roxin, einem Ortsteil von Mallentin wohnen, hatten überlegt, ihr ungarisches Café im ehemaligen Chausseehäuschen anzusiedeln. „Der Ausbau hätte uns gar nicht geschreckt.“, sagt Lenz. Es sei nur schwierig gewesen, die entsprechenden Genehmigungen für den Betrieb einer Lokalität an dieser Stelle plus der Baugenehmigungen für eine Zufahrt und den Bau eines Parkplatzes in angemessener Zeit zu organisieren. So wurde es dann doch die Scheune auf dem Drei-Seiten-Hof in Roxin, der der Familie von Lenz seit Generationen gehört, in die das Ungarische Hofcafé „Zoltans Hof“ zog.

Es wäre schön, wenn das geschichtsträchtige Häuschen in Mallentin bald Menschen fände, die es wieder herrichten. Die innere Raumstruktur ist, so ist aus dem Bauamt Grevesmühlen zu erfahren, in Abstimmung mit dem Denkmalschutz, veränderbar.

Vielleicht nimmt sich demnächst einer der Vorbeifahrenden ein Herz und schaut nicht nur interessiert, sondern macht einen Termin zu Besichtigung, lässt sich nicht abschrecken und kauft es. Und über kurz oder lang wohnen wieder Menschen in dem Häuschen oder betreiben es auf die eine oder andere Weise. Zum Grundstück, das insgesamt 1000 Quadratmeter umfasst, gehören noch ein Stallgebäude und ein gemauerter Brunnen – beide nicht denkmalgeschützt.

Von Annett Meinke