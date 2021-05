Hausmüll an der Haltestelle ärgert die Sauberfrau von Ollndorf

Ollndorf

Patenschaften übernehmen Menschen für die unterschiedlichsten Dinge, Projekte oder Lebewesen und Bärbel Schröder-Ostmann aus Ollndorf hat im vergangenen Jahr eine für den öffentlichen Abfalleimer der Bushaltestelle von Ollndorf übernommen – aus der Not heraus.

Gemeinde muss sparen

„Mir war im Sommer aufgefallen, dass hier ein großer blauer Müllsack aus dem Abfalleimer heraushing“, sagt Bärbel Schröder-Ostmann. „Ich hab mir das dann angeschaut und festgestellt, dass der Sack voller Müll war, der dort schon lange lag und auch mächtig gestunken hat“, schildert sie. Darauf hatte sie sich an Bürgermeisterin Anne Haberkorn gewandt. Sie habe erklärt, dass die Gartenbaufirma, die sonst Mäharbeiten und auch die Leerung der öffentlichen Abfalleimer übernommen hatte, nicht weiter beauftragt wurde. Gründe seien Sparzwänge der Gemeinde. „Es wurde auch überlegt, dass die Abfalleimer entfernt werden sollen, dann würde dort auch kein Müll mehr hineingetan“, sagt Bärbel Schröder-Ostmann.

Müllabfuhr in NWM Die öffentlich rechtliche Abfallentsorgung erfolgt in Nordwestmecklenburg über den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises. Er bietet die Abfuhr der Restabfalltonnen 14-tägig an. Maximal gibt es so 26 Abfuhrtermine im Jahr. Die Tonnen sind mit einem Chip ausgerüstet, der bei der Leerung ausgelesen wird. So werden auch nur die Leerungen berechnet, die stattgefunden haben. Für eine 60-Liter-Tonne sind vier Mindestleerungen im Jahr vorgesehen, die jeweils 3,82 Euro kosten. Bei allen anderen größeren Tonnen sind acht Mindestleerungen im Jahr vorgesehen. Sie kosten bei 120 Litern jeweils 5,39 Euro, bei 240-Liter-Behältern jeweils 8,59 Euro und bei 1100-Liter-Behältern 33,60 Euro pro Leerung. Hinzu kommt eine monatliche Abfallverwertungsgebühr. Grundsätzlich sind alle Besitzer von Wohn- und Gewerbegrundstücken verpflichtet, sich an die öffentliche Abfallentsorgung anzuschließen. Bei gewerblich genutzten Grundstücken oder denen mit einem Wochenend- oder Ferienhaus, kann sich der Besitzer vom Anschlusszwang befreien lassen, sofern er nachweist, dass ein zertifizierter Entsorgungsbetrieb die Abfuhr übernimmt.

Patin leert Eimer und entsorgt Müll zu Hause

Weder einen überquellenden Mülleimer noch eine Bushaltestelle ohne Abfallbehälter hält sie für eine gute Option. „Deswegen habe ich angeboten, den Eimer zu leeren, wenn es nötig ist“, sagt die Ollndorferin, die sich jetzt seit Herbst um den Eimer an der Haltestelle kümmert. Grundsätzlich ist das für sie nicht viel Arbeit. „Immer wenn wir hier vorbeikommen, halten wir kurz an, ich steige aus, leere den Müll in einen Eimer und dann entsorgen wir das zu Hause“, beschreibt sie.

„Keine Vorbildfunktion“

„Aber in letzter Zeit wirft irgendjemand immer wieder Hausmüll in den Mülleimer“, sagt sie. „Da sind Lebensmittelverpackungen und Küchenabfälle – Dinge, die eindeutig Hausmüll sind. Das ist doch eklig und wenn es wärmer wird, dann stinkt es auch“, sagt Bärbel Schröder-Ostmann. „Wer kommt auf die Idee, das hier zu entsorgen. Hier stehen die Schulkinder und sehen das. Das hat doch keine Vorbildfunktion.“

Will jemand Gebühren sparen?

Die Ollndorferin vermutet, dass jemand Müllgebühren sparen will. „Hier in Mecklenburg zahlt man ja Minimum für acht Leerungen der Mülltonne im Jahr. Jede weitere Leerung wird dann zusätzlich berechnet. Vielleicht will das jemand nicht zahlen“, sagt sie und zieht wieder eine weiße Plastiktüte aus dem Eimer an der Haltestelle. Abgenagte Wassermelonenstücke und verblühte Tulpen sind darin, zum zweiten Mal in dieser Woche Hausmüll, der hier nicht hingehört.

Geldbußen sind möglich

„Ich bin überzeugt, dass das zumindest eine Ordnungswidrigkeit ist, Hausmüll in einen öffentlichen Abfallbehälter zu werfen. In den USA ist das richtig teuer“, sagt sie. Tatsächlich ist es eine Ordnungswidrigkeit, die allerdings in diesem Fall mit 5 bis 10 Euro, maximal mit 20 Euro bestraft werden würde. Das wäre aber auch nur der Fall, wenn jemand auf frischer Tat erwischt würde. „Ich hoffe mal, dass es niemand aus unserem Dorf ist. Das könnte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen“, sagt Bärbel Schröder-Ostmann, die schon in Ollndorf aufgewachsen ist.

Stelle für Gemeindearbeiter ist frei

Auch Bürgermeisterin Anne Haberkorn ärgert sich über den Missbrauch der öffentlichen Mülleimer in der Gemeinde Siemz-Niendorf. „Ich wohne selber in Groß Siemz und habe auch schon Verpackungsmüll aus öffentlichen Eimern gezogen, der da richtig reingestopft war“, sagt sie. Sie ist aber froh, dass sich Einwohner um Ordnung und Sauberkeit kümmern. Das passiere in mehreren Ortsteilen. Außerdem sucht die Kommune einen Gemeindearbeiter, der einige Stunden in der Woche kleine Aufgaben übernimmt. Dazu gehört das Mähen von Gemeindeflächen, kleine Reparaturen und auch das Reinigen von Bushaltestellen. Informationen dazu gibt es in der Amtsverwaltung in Schönberg unter der Telefonnummer 038828/330 1110.

Von Malte Behnk