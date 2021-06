Boltenhagen

Urlauber sind in Boltenhagen, Tagesgäste dürfen auch aus anderen Bundesländern wieder in das Ostseebad kommen, und eigentlich würde Kapitän Marco Weiße mit dem Ausflugsschiff „MS Seebär“ dreimal täglich in Richtung Poel zur Seehundsandbank fahren. Aber das Schiff liegt seit Mittwochnachmittag im Hafen in Tarnewitz fest.

Bei der Fahrt mit 44 Passagieren an Bord hatte es zwischen der Sandbank Liebs und der Marina in Tarnewitz plötzlich gepoltert und das Schiff verlor sofort an Fahrt. „Der Motor lief noch, aber es gab keinen Antrieb. Da wusste ich: Die Welle ist gebrochen“, sagt Marco Weiße, der sich den Schaden nicht erklären kann. Die Zeit, in der er nicht fahren konnte, hatte er für die Wartung genutzt. Das Schiff ist eigentlich in einem guten Zustand. „An der Welle ist uns nichts aufgefallen“, sagt er.

Verständnisvolle Gäste

Auch die Passagiere bemerkten am Mittwochnachmittag, dass etwas nicht stimmte. „Ich habe ihnen erklärt, was passiert ist und dass wir bald von der DGzRS abgeschleppt werden“, sagt Weiße. Zuvor hatte er bereits den Notruf über Funk abgesetzt und erklärt aus welcher Richtung die Helfer von der Insel Poel kommen würden. „Mir war das wichtigste, dass es allen gut ging.“ Das war offenbar auch so. „Alle haben Getränke bekommen und es war auch ein kleines Abenteuer für sie. Die Gäste waren sehr verständnisvoll.“ Gefahr bestand für sie zu keiner Zeit.

Kapitän Marco Weiße schippert mit der MS Seebär Touristen zur Sandbank in der Wismarbucht. Dort sind meistens Seehunde aber auch Robben, Möwen und Kormorane zu sehen: „Der Motor lief noch, aber es gab keinen Antrieb. Da wusste ich: Die Welle ist gebrochen“ Quelle: Behnk Malte

Schnelle Reparatur notwendig

Für den Kapitän, der das Ausflugsschiff auch erst vor kurzem übernommen hat, geht es jetzt aber um die Existenz. Jeder Tag, an dem die „MS Seebär“ im Hafen liegt, bedeutet verlorene

Einnahmen. Schon während des Schleppvorgangs in den Hafen in Tarnewitz hatte Marco Weiße telefoniert, um den Schaden möglichst schnell zu beheben. Eine neue Welle hat er schon bestellt, sie muss aber angefertigt werden. „Die Stammwerft, in der wir sonst sind, hat jetzt kurzfristig keine Kapazität, um das Schiff aus dem Wasser zu holen“, so Weiße.

Die „MS Seebär“ fährt regelmäßig hinaus zu den Seehundbänken. Jetzt hat sie einen Schaden an der Antriebswelle. Quelle: Ann-Christin Schneider

Schleswig-Holsteiner bieten Hilfe an

Er hat daher Kontakt zu einer Reederei in Schleswig-Holstein aufgenommen. „Wenn alles klappt, brauche ich ein Schiff, das mich dahin schleppt. Möglicherweise könnte ich dann von der Reederei sogar ein Ersatzschiff bekommen, um während der Reparatur Gäste fahren zu können“, sagt er voller Zuversicht. Jetzt stehen für Marco Weiße aber noch viele Telefonate an. Darüber, wann er wieder Ausflugsfahrten anbietet, informiert der Kapitän auf seiner Tafel am Anleger im Hafen von Tarnewitz.

Beliebte Fahrten zu Robben und Seehunden

Mehrfach täglich legt die „MS Seebär“ nämlich eigentlich mit Gästen ab und fährt zur Sandbank Lieps, dreimal in der Woche geht es zur nah gelegenen Insel Poel. Schon unterwegs sehen die Gäste an der Küste und auf Betoninseln – Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg – Kormorane und andere Wasservögel. Knapp eine halbe Stunde dauert die Fahrt von Tarnewitz bis zur Sandbank Lieps. Oft tummeln sich bis zu 60 Seehunde auf dem Trockenen. Immer wieder gesellen sich Deutschlands größte Raubtiere – die Kegelrobben – dazu.

Kapitän mit viel Fachwissen

Kapitän Marco Weiße, der die Tiere bei seinen Besuchen zählt, führt Buch und hat festgestellt, dass ihre Zahl wächst. Er erklärt den Gästen, wie die Seehunde und Kegelrobben leben, welchen Gefahren sie durch Umweltverschmutzung und andere Einflüsse ausgesetzt sind und welche Bedeutung sie für die Ostsee haben.

Die „Seebär“ wurde 1946 gebaut und kann bis zu 50 Passagiere befördern. Fahrten zur Seehundbank und zur Insel Poel werden von April bis Oktober angeboten. Informationen zum Fahrplan und zum Ausflugsschiff gibt es auf der Seite www.ms-seebaer.de.

Von Malte Behnk