Hecke im Wohngebiet in Grevesmühlen in Flammen

Kahle Stümpfe, statt immergrüner Hecke: In Grevesmühlen hat die Feuerwehr am Mittwochnachmittag eine Katastrophe verhindert. Vermutlich bei Gartenarbeiten war eine Hecke in Brand geraten. Das dicht besiedelte Wohngebiet zwischen der Gartenanlage am Langen Stein und dem Wasserturm-Neubaugebiet war jedenfalls in dichten Qualm gehüllt.

Fenster und Türen schließen

Die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Die Grevesmühlener Feuerwehrleute hatten den Brand schnell im Griff, ob sich die Hecke wieder erholt, ist unklar.

Nach ersten Erkenntnissen hatten vermutlich bei der Unkrautbekämpfung mit einem Brenner die Flammen auf die Hecke übergegriffen. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Ursache und zu Schadenshöhe laufen noch.

Von Michael Prochnow