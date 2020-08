Grevesmühlen

Wirtschaftsförderung statt Schnitzel? So lautete eine der Zeilen zum möglichen Konzept für das Alte Rathaus in Grevesmühlen. Weil das Gebäude der Stadt Grevesmühlen, das seit der Sanierung im Jahr 2000 als Hotel mit Restaurant genutzt wird, wirtschaftlich nie auf die Beine gekommen ist, sucht die Stadt nach neuen Pächtern. So kam die Wirtschaftsförderung des Landkreises Nordwestmecklenburg ins Spiel, die bislang in der Malzfabrik ihren Sitz hat, aber nach neuen, größeren und repräsentativen Räumlichkeiten Ausschau hält. Mittlerweile gibt es konkrete Gespräche. Eine endgültige Entscheidung jedoch nicht.

Für Udo Rathke, der zusammen mit seine Frau, der Künstlerin Miro Zahra, die Kunstszene in Mecklenburg und vor allem das Künstlerschloss in Plüschow prägt, ist die Vorstellung, dass die WFG dort einzieht, alles andere als eine ideale Lösung. Als er davon in der Zeitung las, glaubte er an einen verspäteten Aprilscherz. „Seit Jahrzehnten wird um die Attraktivität der Stadt Grevesmühlen gerungen, zahlreiche Förderprogramme wurden bewegt, manches ist gelungen, vieles aber nicht. Aber jetzt ist man auf bestem Wege, das Rad wieder zurückzudrehen, wenn man ein Vermietungsbüro für Gewerbeflächen im ältesten und historisch wertvollsten Gebäude der Stadt einrichtet.“

Udo Rathke aus Plüschow Quelle: Archiv

Initiative aus dem Jahr 1996

Dass Udo Rathke sich so für das Alte Rathaus engagiert, hat einen triftigen Grund. Denn zusammen mit anderen Mitstreitern hatte er Mitte der 1990er-Jahre dafür gesorgt, dass das Gebäude des Alten Rathauses eben nicht an einen Investor verkauft, sondern in den Händen der Kommunen verblieben war. „Ich gehörte damals zu einer Bürgerinitiative, die das verhindern konnte und letztlich erreicht hat, dass dieses Gebäude entsprechend seinem hohen Stellenwert, den es für die Stadtgeschichte hat, saniert werden konnte.“ Er fordert, dass das Alte Rathaus weiter das Flaggschiff für die Belebung der Innenstadt bleiben müsse.

Das Alte Rathaus in Grevesmühlen, Hotel und Restaurant, findet keinen Pächter. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow