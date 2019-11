Grevesmühlen

Mit deutlichen Worten hat Heiko Lietz in einem Gottesdienst anlässlich des Mauerfalls vor 30 Jahren in Grevesmühlen an die Ereignisse im Jahr 1989 erinnert. „Wir wurden wie Leibeigene behandelt, denen man die Freiheit genommen hatte“, beschrieb Lietz, der 1943 in Schwerin geboren wurde und dessen famil...