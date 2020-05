Heimatheft in Grevesmühlen widmet sich dem Kriegsende vor 75 Jahren

Grevesmühlen

Anfang Mai 1945 wurde Grevesmühlen durch die Alliierten befreit. Eckart Redersborg, Chronist und ehemaliger Lehrer, hat diese Zeit als Kind miterlebt. Heute hält er die Erinnerungen wach an die Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte. Im aktuellen Heimatheft, der 81. Ausgabe, gibt es zahlreiche Beiträge zu diesem Thema. Das Heft liegt ab dem 6. Mai in zahlreichen Geschäften und Einrichtungen in Grevesmühlen aus.

Titelseite des 2. Sonderheftes des Heimatvereins Grevesmühlen Quelle: Eckart Redersborg

Damit unterscheidet es sich von den seit Dezember 1993 erschienenen 80 Heften durch seinen Inhalt. Seit Anbeginn informierten immer wieder Beiträge über Flucht und Vertreibung und über den Aufenthalt im Vertriebenenlager Questin sowie über das Kriegsende und das Leben in der Stadt Grevesmühlen in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Im neuen Heimatheft widmen sich sieben Autoren auf der Grundlage unterschiedlicher Quellen den Ereignissen im April/Mai 1945 und den folgenden Wochen bis zum 1. Juli 1945.

Tieffliegerangriffe auf Kolonnen

Bei Waldeck, östlich von Grevesmühlen, erinnert ein Gedenkstein an ein Opfer der letzten Kriegstage. Quelle: Prochnow

Im ersten Beitrag fasst Ortschronist Eckart Redersborg das bisher bekannte Wissen zu Kriegsopfern zusammen, die ab Mitte April 1945 in und um Grevesmühlen ums Leben kamen, zum Beispiel durch Tieffliegerangriffe auf Wehrmachtskolonnen und Trecks auf den Chausseen oder auch auf Eisenbahnzüge oder als Schwerverwundete in Lazaretten aller Art starben. Leider gibt es dazu nur wenige zuverlässige Quellen. Deshalb sind weiterführende Informationen willkommen. Der damals zwölfjährige Egon Kley ( Blankenfelde), der in der Großen Seestraße wohnte, erinnert sich an die zum Teil dramatischen Geschehnisse rund um Marktplatz, vor allem am 2. und 3. Mai 1945.

Einen Schwerpunkt bildet in diesem Heft die Besetzung Westmecklenburgs (2. Mai 1945) und damit auch der Stadt Grevesmühlen (3. Mai 1945) durch eine US-amerikanische Einheit. Stadtarchivar Dr. Bernd Kasten ( Schwerin) schildert in seinem Beitrag die Besetzung Westmecklenburgs und der Stadt Schwerin am 2. Mai 1945. Zehntausende deutsche Wehrmachtsangehörige ergaben sich damals kampflos.

Der Grevesmühlener Stadtarchivar Alexander Rehwaldt suchte und fand im Internet US-amerikanische Berichterstattungen von der Besetzung Grevesmühlens am 3. Mai. 1945. Ein Dokument stellte er für die Veröffentlichung in englischer Sprache und in der Übersetzung zur

Dr. Hugo Griem (Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen vom 4. Mai bis 3. .August 1945) Quelle: Eckart Redersborg

Verfügung. Es enthält viele Details und bestätigt u. a. die kampflose Übergabe der Stadt, die Gefangennahme von ca. 10 000 Angehörigen der Wehrmacht bzw. der SS, die in einem provisorischen Lager beiderseits der stadtäußeren Klützer Straße untergebracht waren, die Absetzung des Bürgermeister und eines für ihn eingesetzten Bürgers, dessen Name in diesem Dokument fehlt. Es war Dr. Hugo Griem (13.05.1891 bis 25.07.1969), ein Lehrer der Oberschule Grevesmühlen.

Gefangenenlager an der Klützer Straße

Über das in Grevesmühlen eingerichtete Kriegsgefangenenlager wurde bereits 1995 in einem Sonderheft des Heimatvereins Grevesmühlen mit vielen Details berichtet. Wie dort die Gefangenen versorgt wurden, ist nur ansatzweise überliefert. Dies findet im vorliegenden Heft durch einen Bericht von Franz Dikow (1885 bis 1965; zwischen 1946 und 1960 wohnhaft in Bernstorf) eine wichtige Ergänzung. Während sich der im Heft 1/2020 veröffentlichte 1. Teil auf seine Flucht von Ostpreußen nach Leipzig (Januar/Februar 1945) bezieht, enthält der 2. Teil die Beschreibung der Zustände in amerikanischen Gefangenenlager in der Nähe des Rheins. Erschütternd sind die von ihm genannten

Wismar zum Kriegsende 1945, deutsche Soldaten kapitulieren. Quelle: HSammlung Schmidt

Tagesrationen, die in ähnlicher Weise auch für das „Seelager“ Grevesmühlen gelten können.

Ortschronist Eckart Redersborg veröffentlicht auf der Grundlage von sechs Chronisten, unter anderem authentische Aufzeichnungen der Grevesmühlener Carl-Ludwig Callies, Propst Otto Münster, Dr. Bodo Ohlsen, Inge Kolz (Stratmann) und Luise Werth, die sich auf den Zeitraum vom 1. Mai bis 3. Juli 1945 beziehen. Sie enthalten Angaben für die Zeit der Besetzung Grevesmühlens durch die US-Amerikaner (bis 20. Mai 1945), durch britische Einheiten (bis 1. Juli 1945) und die Übergabe Westmecklenburgs an die Rote Armee am 1. Juli 1945. Diese Chronik wird im Heft 3/2020 (November) mit der Berichterstattung bis zum 7. November 1945 fortgesetzt.

Erinnerungen an den Untergang der Cap Arcona

Das Titelfoto zeigt den Gedenkstein „3. Mai 1945“ als Teil der Gedenkstätte für die Opfer der Cap Arkona, die am 3. Mai 1945 in der Neustädter Bucht ums Leben kamen. Dieser Gedenkstätte widmet Sven Schiffner ( Grevesmühlen) einen Beitrag unter der Titelzeile „Ein neuer Zugang zur Erinnerung“, in dem er nicht nur das damalige Geschehen und den Umgang mit dieser Gedenkstätte bis 1989 darstellt, sondern buchstäblich den „neuen Weg für die Erinnerung“ aufzeigt, einen 2019 angelegten Erinnerungsweg zur Gedenkstätte.

Flucht über die Ostsee im März 1945

An die dramatische „Flucht über die Ostsee“, die seine Mutter und deren Familie Ende März 1945 erlebte und diese nach Dänemark führte, berichtet Peter Frank ( Grevesmühlen). Im Novemberheft folgt Teil 2, der sich auf den zweieinhalbjährigen Aufenthalt in einem dänischen Flüchtlingslager beziehen wird. Selbst der von Barbara Kossakowski verfasste Beitrag „60 Jahre Liederkreis Grevesmühlen e. V“ geht auf das Geschehen in Nagymaros/ Ungarn im Jahr 1944 zurück, woraus sich in einem weiten Bogen die Städtepartnerschaft zwischen Nagymaros und Grevesmühlen entwickelte.

Die erste sanierte Gräberreihe auf dem Soldatenfriedhof in Grevesmühlen Quelle: Eckart Redersborg

Auf mehreren Seiten des Heimatheftes sind Gräber des Grevesmühlener Soldatenfriedhofes abgebildet. Nach deren Anlage ist diese Gedenkstätte im Laufe der Jahre mehrfach saniert worden, so auch aus Anlass des Kriegsendes vor 75 Jahre. Die Sanierung der Grabsteine erfolgte durch die Firma Bruhn Natursteine Grevesmühlen. Dank gilt neben den Autoren der Beiträge dem NWM-Verlag, der für den Druck sorgte, und auch den Sponsoren, die trotz der durch die Coronapandemie verursachten Schwierigkeiten die Herausgabe dieses doch besonderen Heftes ermöglichten. Es bleibt zu hoffen, dass trotz der gegenwärtigen Einschränkungen alle Mitglieder des Heimatvereins Grevesmühlen e. V., unter ihnen ca. 100 „Butengrevsmöhlner“, dieses Heft am 8. Mai 2020 in ihren Händen halten.

Für dieses Heimatheft war die Veröffentlichung einer überarbeiteten Liste der Gefallenen des 2. Weltkrieges aus der Stadt Grevesmühlen geplant. Zu den in der „Chronik der Stadt Grevesmühlen“ (1995) genannten ca. 400 Opfern konnten aus dem Standesamtsregister Grevesmühlen weitere 70 Gefallene und durch einen Schülergruppe des Gymnasiums am Tannenberg weitere Opfer ermittelt werden. Die Endfassung dieser Gesamtliste konnte wegen der Coronapandemie nicht abgeschlossen werden. Sie wird als Anhang eines zukünftigen Heimatheftes veröffentlicht.

Von Michael Prochnow und Eckart Redersborg