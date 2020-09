Klütz

Geschichte und Geschichten gibt es am Sonntag, 13. September, zum Tag des offenen Denkmals in der Klützer Staudengärtnerei. Und zwar aus erster Hand, denn weil in Corona-Zeiten alles ein wenig anders und selbst der Tag des offenen Denkmals nicht wie gewohnt möglich ist, laden die Mitglieder des Klützer Heimatvereins zu „Kaffee, Kekse, Klönschnack“ in der Heimatstuw auf dem Gelände der Gärtnerei ein. Die Mitglieder sind von 11 bis 16 Uhr in der Staudengärtnerei und freuen sich über jeden, der etwas über Klütz, seine Menschen und die Geschichte erfahren möchte.

Apropos Geschichte und Klütz, das ist sehr viel mehr als Schloss Bothmer. Denn legendär sind nach wie vor die Vorträge des Heimatvereins unter dem Titel „Een Bumsen un Ballern inn Tiergorden“. Dahinter stecken spannende Geschichten über den Klützer Schützenverein, der vor den Toren der Stadt im ehemaligen Tiergarten sein Quartier hatte. Zu sehen ist davon nichts mehr, aber zu hören dank den Mitgliedern des Heimatvereins. Und es gibt noch viele andere Geschichten, die Staudengärtnerei ist zudem immer einen Besuch wert.

Carsten Schmoldt vom Heimatverein vor einem Foto aus dem ehemaligen Tiergarten, der sich in der Nähe von Hofzumfelde befand. Quelle: Prochnow

Von Michael Prochnow