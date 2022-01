Wismar/Grevesmühlen

„Er kann mehr als nur Pirat ...“ raunte es nach eineinhalb Stunden durch den Wismarer Zeughaussaal. Ehrfurchtsvoll, nachdem die Gäste so lange geklatscht hatten, dass er – der Schauspieler – immer wieder auf die Bühne und sich verbeugen musste.

Starkes Einpersonenstück

Wow. Was für ein Abend. Benjamin Kernen kennen viele sonst als „Capt’n Flint“ in entsprechendem Kostüm beim „Piraten-Action-Open-Air-Theater“ in Grevesmühlen. Die Action, die der Schauspieler am Samstag bot, war anderer Natur. Kernen lud zur Premiere seiner Inszenierung von Heinrich Heine „Deutschland. Ein Wintermärchen“ ein und nahm die Gäste mit auf die satirische Reise durchs Land.

Ein starkes Einpersonenstück. Wenig Licht auf der Bühne. Benjamin Kernen hat eine Fernbedienung in der Hosentasche, um die Technik zu steuern. Er selbst trägt einen edlen Anzug, mit Mantel und Hut und großem Koffer. Anzug, Mantel und Hut wird er am Ende des Stücks nicht mehr tragen. Aus dem Koffer zieht er wie manch ein Zauberer immer wieder Gegenstände. Der Kofferdeckel wird zum Fernsehbildschirm und untermalt Heines Deutschlandreise von 1843 mit aktuellen Videoschnipseln, inklusive Coronateststation und anderen Akteuren oder eben Benjamin Kernen selbst.

Schwere Kost leicht vorgetragen

Es klingt erst nach schwerer literarischer Kost an einem Samstag Abend – für Heines Verse („Im traurigen Monat November war’s, die Tage wurden trüber, der Wind riß von den Bäumen das Laub, da reist ich nach Deutschland hinüber.“) braucht man Zeit und Sprachlust und vielleicht noch einen überzeugenden Deutsch- und Geschichtslehrer. Und plötzlich springt da ein Kernen von der Bühne, mit einem Glas Spreewälder Gurken aus seinem Koffer, als Inbegriff von Deutschlands Mitte. Er bekommt das Glas nicht auf („Ich fühle mich wunderbar erstarkt, ich könnte Eichen zerbrechen!“) und das Publikum lacht.

Das sind immer wieder diese kleinen Zwischenspiele, die diese Unmassen an Text fast nebenbei erzählt wirken lassen. Die die Satire und den Spott, den Heine so wunderbar in Reime gefasst hat, herauskitzeln, ohne eben allzu platt daher zu kommen. Kernen streut Nebensätze ein, die dafür sorgen, dass das Publikum ihm an den Lippen hängt. „Ich ging nach Haus und schlief, als ob die Engel gewiegt mich hätten. Man ruht in deutschen Betten so weich, denn das sind Federbetten“, zitiert er Heine und wirft dann, mit leicht veränderter Tonlage ein: „Die in Deutschland am meisten verkaufte Matratze kostet 199 Euro ...“ Lachen im Publikum.

Zeit verfliegt

Das Stück geht eineinhalb Stunden, eine Doppelstunde Deutsch ohne große Pause dazwischen. Aber die Zeit verfliegt. „Von Köllen bis Hagen kostet die Post fünf Taler sechs Groschen preußisch“, spricht er an Heine und wirft die Information hinterher, dass diese Reise nun 17,50 Euro mit der Deutschen Bahn kostet. Dazu absichtliche Versprecher: „... und liebend bewahrte dich Facebookvor dem Gekreuzigtwerden ... – das war jetzt falsch ... die Zensur ...“

Das Publikum lacht, schmunzelt, und versucht den schnellen Gedankengängen und -sprüngen Heines/Kernen zu folgen. Der schnippelt nebenbei eine Zwiebel, packt Minikochtopf und elektrische Kochplatte aus. Die Zwiebeln brutzeln zur Textzeile „Und ich hörte ihn heimlich zischen“. Unglaublich, wie gut alles durchdacht ist, wie gut die Kleinigkeiten und das große Ganze passt.

Hüllen fallen

Kernen entledigt sich erst des Huts und des Mantels, dann Jackett und Weste. Als er dann sein Hemd aufknöpft, geht manch eine Augenbraue hoch – was kommt jetzt? Das Hemd legt in den Koffer, aus dem Koffer kommt ein T-Shirt („I love MV“), die Anzugshose wird gegen eine karierte Schlafanzugshose getauscht. Alles beim Verse erzählen.

Kernen setzt sich hin. Die Decke, die er gleich zum Anfang der literarischen Reise aus dem Koffer geholt hatte, entpuppt sich als Luftmatratze mit eingebautem Aufpumpmechanismus. Kernen erzählt und pumpt im Schlafanzug. „Denk ich an Deutschland in der Nacht ...“, beginnt er das berühmte Zitat. „Das ist zwar von Heine, aber nicht aus dem Wintermärchen“, entlässt er sein Publikum. Licht aus, Applaus! Danke schön!

So viel Text?

Auf die Standardfrage an einen Schauspieler, wie man so viel Text lernen kann, gibt er Tipps: „Das sind verschiedene Techniken. Manches ist emotional verknüpft, manches bildlich und es gibt natürlich einen inhaltlichen Faden, den man sich erarbeiten muss.“ Er hofft nun, mit dem Stück auf Gastspiel-Reise gehen zu können. Wenn Corona will. Kontakt und weitere Informationen: www.fugu-house.de.

Von Nicole Hollatz