Heiner Rieger führt künftig die Klützer Feuerwehr

Klütz

Feierlich wurde der gebürtige Klützer Heiner Rieger von Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG) zum neuen Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Klütz ernannt. Der Oberbrandmeister ist seit seinem zehnten Lebensjahr in der Feuerwehr aktiv. Dabei entstammt er keinesfalls einer Feuerwehrdynastie. Rieger, der im Hauptberuf als Kanalnetzmeister beim Zweckverband in Grevesmühlen arbeitet, ist der einzige in seiner Familie, der in der Feuerwehr aktiv ist. Der 33 Jahre alte Klützer folgt auf Daniel Jenner, der die Wehr seit 2013 geführt hatte.

Knapp 50 aktive Mitglieder hat die Klützer Wehr aktuell. Rieger möchte versuchen, mehr Menschen in und um die Schlossstadt aktiv für die Feuerwehr zu gewinnen. Er sieht vielfältige Möglichkeiten, wo man sich bei der Wehr ehrenamtlich einbringen kann. „Die Flutkatastrophe hat uns gezeigt, dass die Feuerwehr nicht nur gebraucht wird, wenn es brennt.“

Von Annabelle von Bernstorff