Heinrich Schliemann: Warum im Klützer Winkel eine Büste des Troja-Entdeckers steht

Kalkhorst

Pünktlich am 200. Geburtstag des Forschers und Troja-Entdeckers Heinrich Schliemann hat Bildhauer Heinrich Bodenberger aus Grevesmühlen der Gemeinde Kalkhorst und Bürgermeister Dietrich Neick eine bronzene Büste des gebürtigen Mecklenburgers überreicht. „Sie wird in unserem Freizeit- und Entdeckerpark Minimare aufgestellt. Dort gibt es bereits einen Bereich, der sich mit Schliemann beschäftigt“, sagt Dietrich Neick, der sich sehr über die Büste freut.

In seiner Jugend hatte Heinrich Schliemann nämlich Zeit in Kalkhorst verbracht. Bei seinem Onkel, der dort Pastor war, büffelte er und soll viel Zeit in einem Pavillon auf dem Gelände des Pfarrhauses verbracht haben. Dieser Pavillon wurde restauriert und ist ein Anziehungspunkt für Touristen. Es heißt, in diesem Pavillon lernte Heinrich Schliemann eine der 17 Sprachen, die er beherrschte. Dort soll er seine Lateinvokabeln geübt haben, womit er einen Grundstein für weitere Sprachen legte.

Schliemann-Museum in Kalkhorst geplant

Bekannt wurde der Forscher aber mit seiner Suche nach dem antiken Troja und dem Schatz des Priamos, die ihm schließlich auch glückte. Ein wenig davon zeigt der Bereich im Freizeitpark, der durch die Bronzebüste jetzt einen besonderen Hingucker bekommt. Sobald das Haupthaus für das Minimare gebaut ist, wird die Schliemann-Büste voraussichtlich dort aufgestellt. „Wir planen dort ein kleines Museum, auch zu Heinrich Schliemann“, sagt Dietrich Neick.

Bildhauer Heinrich Bodenberger (r.) hat eine Büste des Archäologen Heinrich Schliemann geschaffen, die Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick (l.) erfreut entgegen nahm. Sie wird im Minimare-Entdeckerpark aufgestellt. Quelle: Malte Behnk

Auch zum 200. Geburtstag wird es in Kalkhorst noch die eine oder andere Veranstaltung geben. „Wir planen noch. Wir möchten gerne etwas machen, aber was, hängt auch von Corona ab“, sagt Neick. Mit dem Landkreis sei zumindest Kontakt aufgenommen worden, um eventuell Fördergeld für eine Schliemann-Veranstaltung zu bekommen.

Bildhauer Heinrich Bodenberger freut sich auch, dass ein weiteres Werk von ihm im öffentlichen Raum aufgestellt wird. Vor allem die berühmten Mecklenburger faszinieren ihn seit 2002. Ludwig Gotthard Kosegarten, Rudolph Karstadt, Hans Caspar von Bothmer, Fritz und Luise Reuter sowie Ernst Barlach hat er als Büsten erschaffen, aber auch Günther Grass und Willy Brandt.

„Fritz Reuter steht in der Grundschule in Grevesmühlen und auch vor der Seebrücke in Boltenhagen, Karstadt steht in Wismar, in seinem ersten Kaufhaus, und Brandt stand zehn Jahre im Willy-Brandt-Haus in Lübeck“, zählt Heinrich Bodenberger einige der Büsten auf.

Heinrich Bodenberger: So entsteht eine Büste

„Ich modelliere die Büsten aus Ton, da kann ich aufbauen und wieder etwas wegnehmen“, erklärt Heinrich Bodenberger, in dessen Atelier etliche Köpfe aus Ton wie in einer Galerie stehen. Von der Tonbüste lässt er dann einen Abguss machen, der als Form für die endgültige Büste dient. „Die wird dann aus Gips oder einem Metall, jetzt in Bronze, gegossen. Das kann man immer wieder machen, aber mehr als zwei Exemplare wie bei Fritz Reuter würde ich nicht so gut finden“, sagt er.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Guss aus Gips oder Bronze wird noch entgratet. „Aber alle Spuren meiner Bearbeitung, wie sie schon im Ton waren, bleiben bestehen“, sagt Bodenberger, dessen Werke nicht glattgeschliffen sein sollen, aber doch fein und detailgetreu sind. So findet auch Dietrich Neick beim Blick auf die Büste: „Heinrich Schliemann ist wirklich gut getroffen.“

Von Malte Behnk