„Hannah, komm fix rum! Du brauchst dich vorher nicht testen lassen. Hier ist alles ohne“, ruft Sieglinde Mann aus Wismar-Wendorf in ihr Smartphone. Hannah ist die Nachbarin und am anderen Ende der Leitung. Die wollte eigentlich auch am Samstag Mittag mit zum „Pöttermarkt“ vor St. Nikolai, hatte aber das mit dem Corona-Test vorher verdöst. Und nun soll sie nachkommen. „Und dann trinken wir noch einen Kaffee in der Stadt“, freut sich Sieglinde Mann.

Spät genehmigt

Und mit ihr freuten sich sehr, sehr viele Menschen. Angefangen von Karin Auerbach und ihren Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern vom Wismarer Verein „KaSo“. Der soziale und kreative Verein organisiert seit Jahren den Pöttermarkt vor der Kirche. Im letzten Jahr musste er ausfallen, dieses Jahr zum Glück nicht. „Wir haben am Freitag erst die Genehmigung bekommen“, dankte Karin Auerbach. Zur Erinnerung: Der Töpfermarkt – der erste in der Region – war für Samstag und Sonntag angesetzt.

„Und wir haben jetzt 250 Corona-Tests übrig“, erzählt Karin Auerbach weiter. Bis Mittwoch galt noch Testpflicht, sprich – die Besucher des Marktes hätten frisch (negativ!) getestet, durchgeimpft oder genesen sein müssen. Der Verein hätte all das kontrollieren, dazu die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher erfassen müssen. Nun war bis auf ein theoretisches Einbahnstraßensystem nicht viel von Corona zu spüren. Selbst die Masken trugen nur die wenigsten Besucher.

Getöpfertes Kuchenbuffet

„Ich kann jeden Organisator eines solchen Marktes verstehen, wenn er absagt und das Risiko und den Aufwand nicht auf sich nimmt“, so Karin Auerbach. Am Wochenende waren 27 Helferinnen und Helfer des Vereins auf dem Markt, versorgten die Töpfer mit frischem Obst beispielsweise und betreuten das wohl ungewöhnlichste „Kuchenbuffet“ der Vereinsgeschichte.

Sonst heißt es jedes Jahr „Kuchen gegen Tasse“ – Kinder können im Vorfeld Tassen und Co. bemalen und tauschen sie auf dem Markt gegen einen selbst gebackenen Kuchen ein. Der Verkauf hilft dem großen Wismarer Verein beim sozialen Engagement. Das bunte Kuchenbuffet durfte nicht sein, nun spendeten die Kunsthandwerker getöpferte Kuchen und Torten – ohne Kalorien, dafür ewig haltbar! Die Kinder konnten vor Ort trotzdem aktiv werden. Moritz (3) und Mama Ariane Sylupp bemalten zusammen eine Tasse. Die wird dann richtig glasiert und gebrannt. „Schön, dass es die Möglichkeit gibt!“, freute die Mama sich.

Für viele der erste Markt

Für viele der Kunsthandwerker war es der erste Markt seit Monaten. „Ein schönes Gefühl von Normalität“, freut sich Töpferin Astrid Rohmer aus Kalsow, Gemeinde Benz. „Das war eine lange Durststrecke! Es gab viele Tage, da kam nicht eine Mail oder nicht ein Anruf, kein einziger Kunde. Und dann kamen die Absagen. Die geplanten Märkte wurden abgesagt, reihenweise. Das macht etwas mit einem!“, berichtet sie.

Um so mehr freut sie sich nun über Kunden, die zum Beispiel regelmäßig ihre Gebrauchskeramik nachkaufen oder ergänzen oder die stilvollen Einzelstücke aus ihrer Werkstatt kaufen. „Der Markt ist gut besucht, aber es sind auch viele Sehleute hier“, erzählt sie von denen, die „nur mal gucken“ wollen. Käufer kommen auch, zum Glück: „Die Brottöpfe gehen gerade gut! Viele haben ja in der Lockdown-Zeit angefangen, selbst Brot zu backen. Und jetzt sind meine Brottöpfe dafür fast schon ausverkauft!“

Märkte fehlten

Töpfer Boris Seiffert aus Uchte in Niedersachsen ist mit seiner auffallend weißen und blau bemalten Gebrauchskeramik seit 15, 16 Jahren in Wismar dabei. So lange ohne Märkte, das trifft nicht nur finanziell hart. „So ein Markt ist ja ein Gesamtpaket. Der Kontakt zu den Kollegen, die Gespräche mit den Kunden – das fehlte alles!“, erklärt er.

Nun war zu merken, dass die Besucher „heiß auf Markt“ sind. „Es läuft gut, aber in Wismar läuft es sowieso immer gut, außer wenn das Wetter richtig schlecht ist“, kommentierte Boris Seiffert mit Blick in den Himmel. Sein Wunsch: Nicht zu windig, trocken, aber nicht zu gut, weil sonst Strandwetter!

