Plüschow

Miro Zahra, die Leiterin des Künstlerschlosses in Plüschow, erhält in diesem Jahr den Helene Weber-Preis. Überreicht wird die Auszeichnung,, am 8. September in Berlin. Seit 2009 würdigt und stärkt der Helene Weber-Preis ehrenamtliche kommunale Mandatsträgerinnen, die sich durch herausragendes Engagement hervorgetan haben. Für das laufende Jahr wurden bundesweit 66 Frauen für die Auszeichnung nominiert, 15 wurden schließlich von der Jury ausgesucht. Der Jury gehörten Vertreterinnen und Vertreter der politischen Stiftungen, des Deutschen Frauenrates, der kommunalen Spitzenverbände und des Helene Weber Netzwerkes an. Den Vorsitz der Jury hatte die Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesfrauenministerin, Caren Marks. Miro Zahra ist Mitglied im Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen und hat einen Sitz im Kreistag.

Von Michael Prochnow