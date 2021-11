Grevesmühlen

Ein grauer Novembermorgen, die Sonne schafft es seit Tagen nicht mehr, die Suppe am Himmel zu durchdringen, sechs Grad, kaum Wind, Herbst in Nordwestmecklenburg. Das Lagerfeuer im Everstorfer Forst sorgt trotz des trüben Wetters für Wärme und angenehmes Licht. Die vier Schüler des Privatgymnasiums in Schwerin schauen noch etwas unsicher auf Peter Rabe und seine beiden Kollegen. Der Forstamtsleiter wirbt zusammen mit Rebecca Kelm (30), Felix Wolfgramm (25), die beide erst vor wenigen Wochen ihren Dienst in Grevesmühlen angetreten haben, um Nachwuchs für die grünen Berufe, wie die Jobs im Wald auch genannt werden. Louis, Eike, Alex und Paul, alle Schüler der elften Klasse, haben, und daraus machen sie auch kein Geheimnis, kaum einen Schimmer vom Thema Wald. Er biete für sie Entspannung, sagen die Schüler, Eike geht mit seinem Hund regelmäßig im Wald spazieren, Alex sagt, dass er die Ruhe mag. „Und welcher Baum ist das dort drüben?“ Peter Rabe zeigt auf eine knapp 30 Meter hohe Eiche. Schulterzucken bei den Schülern. „Keine Ahnung.“

Und darum geht es in diesem Jahr Nicht zuletzt die Pandemie hat dazu geführt, dass der Wald bei vielen Menschen eine völlig neue Bedeutung gewonnen hat. Wald ist interessant und hält uns gesund. „Und diesen Schwung wollen wir nutzen“, sagt Peter Rabe, Leiter des Forstamtes Grevesmühlen, das weite Teile Nordwestmecklenburgs umfasst. Mit der diesjährigen OZ-Spendenaktion soll das Projekt „Waldfreunde-Haus“ unterstützt werden. „Dahinter steckt eine einfach Idee, der ehemalige Pflanzgarten im Questiner Wald soll nicht nur ein Treffpunkt werden für Naturfreunde, sondern auch Gruppen, Vereinen, Schulklassen und Familien zur Verfügung stehen, die den Wald erleben und erforschen wollen. Die Spendengelder der OZ-Weihnachtsaktion sollen den Anschub geben für das langfristig ausgelegte Projekt. „Dieser Ort mitten im Wald nahe Grevesmühlen soll vielfältige Beziehungen zum Wald und seinen Nutzungen fördern. Neben der weiter gesteigerten Bildungsarbeit für die Schulkinder sollen nun auch endlich die erwachsenen Waldfreunde vielfältig zum Zuge kommen. Das Forstamt versteht sich als Initiator, lädt aber vor allem zum Mitmachen im Projekt selbst ein. Die Ideen und Hände der Menschen in der Region sind willkommen“, so der Forstamtsleiter. Das Spendenkonto führt der DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg. Unter dem Stichwort „OZ-Weihnachtsaktion“ können Sie spenden. Und so funktionierts: Empfänger: DRK-Kreisverband NWM IBAN: DE46 1405 1000 1000 0303 57 BIC: NOLADE21WIS

Nicht schlimm, auch viele Erwachsene scheitern an solchen Fragen. Vor allem im Herbst, wenn die Bäume keine Blätter mehr haben. Und deshalb wolle Peter Rabe – 52, sechs eigene Kinder – mehr tun, als nur im Rahmen von kurzen Ausflügen Schülern die grünen Berufe erklären. Der Wald, so Rabe, sei für ihn das Leben und wie man es führen sollte. „Wenn man sich in der Natur umsieht, dann lernen wir, wie viele Dinge funktionieren, wenn alles im Einklang läuft.“ Im Studium habe er sich vor allem dafür begeistert, welche Fähigkeiten Pflanzen haben. „Wir wissen viel darüber, wie Tiere sich verhalten, aber wenn man sich anschaut, wie ein Wald reagiert, dann ist das eine andere Welt.“ Eine, aus der Menschen sehr viel lernen können.

Breites Spektrum im Studium

Forstamt Grevesmühlen: Rebecca Kelm Quelle: Michael Prochnow

Rebecca Kelm hat ihren Hund dabei an diesem Tag, der neben ihr liegt, während sie erzählt, was sie an dem „grünen Beruf“ fasziniert. Die 30-Jährige hat das Studium gerade hinter sich und steht mit ihrer Stelle im Forstamt Grevesmühlen ganz am Anfang der Karriere. Und die beginnt erst einmal im Büro. Die junge Frau mit den langen blonden Haaren ist für das Sachgebiet Liegenschaften, Forst- und Naturschutz. Wenn irgendwo eine Gemeinde ein Baugebiet plant beispielsweise, dann kümmert sich Rebecca Kelm unter anderem darum, dass Waldabstände eingehalten werden. „Das breite Spektrum im Studium hat mich zwar nicht überrascht, aber das war am Ende genau das, was mir Spaß gemacht hat“, erzählt sie. Waldbau, Naturschutz, viele rechtliche Belange und nicht zuletzt die Frage, wie die Menschen den Wald nachhaltig für die kommenden Generationen erhalten können, seien es gewesen, die ihr Interesse an dem Beruf geweckt hätten. Dass sie im Moment die meiste Zeit des Tages im Büro verbringe, das gehöre nun mal dazu. Deshalb nutzt sie jede Möglichkeit, um mit ihrem Hund Termine im Wald wahrzunehmen. So wie mit den Schülern an diesem Tag. Denn: „Pädagogik ist inzwischen nicht nur wichtig, das steht mittlerweile auch im Arbeitsvertrag.“

Das waren die Spendenaktionen seit 1992 2021 haben die OZ-Leser für die Schulfördervereine in der Region und das Hospiz in Bernstorf gesammelt. 11 501 Euro kamen dabei zusammen. Über Geld auf dem Konto freuten sich die Fördervereine aller neun Grundschulen in der Region: „Fritz Reuter“ und „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen sowie die Einrichtungen in Boltenhagen, Dassow, Selmsdorf, Kalkhorst, Herrnburg und Schönberg und die Evangelische Inklusive Schule in Schönberg. Pro Förderverein gibt es 1111,11 Euro. 1501 Euro wanderten auf das ­Konto des Fördervereins des Biohospizes in Bernstorf, um eine Zimmerpatenschaft zu realisieren. Seit 1992 gibt es die Weihnachtsaktion . Jede Lokalredaktion sammelt für bestimmte Zwecke. In Grevesmühlen haben die Leser seitdem insgesamt mehr als 250 000 Euro gespendet. Vielen Dank dafür! Ein Überblick: 1992: Bosnische Flüchtlinge in Schönberg und Kalkhorst erhalten 12 000 DM. 1993: Das Pflegeheim in Schönberg kann eine Hebebühne anschaffen. 1994: Der Behindertenverband Grevesmühlen erhält für 35 000 DM ein Auto. 1995: Mit 20 000 DM wird Besuchern der „Die Insel“-Tagesstätte Grevesmühlen ein Urlaub finanziert. 1996: Das „Seeschlösschen“ des Blinden- und Sehbehindertenvereins Boltenhagen erhält für 20 000 DM ein Bad. 1997: Die AWO Grevesmühlen richtet mit 21 000 DM eine Küche für die Tafel ein. 1998: Mit 20 000 DM wird der Innenhof der Schule zur individuellen Lebensbewältigung Grevesmühlen gestaltet. 1999: Der Begegnungsraum des DRK-Kreisverbands wird renoviert. 2000: Herzenswünsche von Kindern aus sozial schwachen Familien werden mit 17 000 DM erfüllt. 2001: „Essen auf Rädern“ kann sich für 18 000 DM eine Kühlzelle kaufen. 2002: Die Schule zur individuellen Lebensbewältigung erhält für 8222 Euro einen Schulgarten. 2003: Am Forstamt in Gostorf entsteht eine Waldschule. 2004: Die Kreismusikschule schafft für 9915 Euro Verleih-Instrumente an. 2005: Kinder aus sozial schwachen Familien freuen sich über Geschenke. 2006: Für 10 600 Euro erhalten hilfebedürftige Familien Geschenke und der Schulgarten der Fritz-Reuter-Schule in Grevesmühlen wird umgestaltet. 2007: Den Kindern der Förderschulen Grevesmühlen und Schönberg werden für 9764 Euro ein gesundes Frühstück und Mittag ermöglicht. 2008: Für 7156 Euro werden Ehrenamtliche mit einem Ausflug geehrt und der Behindertenverein schafft sich Sportgeräte an. 2009: 7000 Euro kommen für chronisch kranke Kinder zusammen. 2010: Sozial benachteiligten Kindern wird mit 10 000 Euro eine Fahrt ins Ferienlager spendiert. 2011: Die Freibadvereine Schönberg und Grevesmühlen teilen sich 12 000 Euro. 2012: 7800 Euro kommen zusammen. Davon erhalten die Bewohner der DRK-Wohnanlage „Am Tannenberg“ Grevesmühlen einen seniorengerechten Computer und die AWO schafft Möbel für die Tagesstätte an. 2013: Mit 8200 Euro kann das integrative Sportfest des Behinderten- und Rehabilitationssportvereins Grevesmühlen sowie ein Fest für benachteiligte Familien unterstützt werden. 2014: 9425 Euro kommen zusammen. Die Mosaikschule Grevesmühlen investiert in Instrumente und der Verein „Spielplatz Rosengarten“ in Dassow in ein Wasserspiel. 2015: Mit insgesamt 8626 Euro werden die Jugendwehren Grevesmühlen, Schönberg und Kalkhorst sowie die Flüchtlingshilfe bleib.mensch unterstützt. 2016: 11 235 Euro fließen in den neuen Spielplatz auf der Bürgerwiese in Grevesmühlen. 2017: Der Verein „Stadt ohne Watt“ nutzt rund 7000 Euro, um einen Transporter zu finanzieren, den Jugendgruppen verschiedener Vereine aus Grevesmühlen kostenlos nutzen können. 2018: 6891,30 Euro kommen für den Jugendbus und für ein Kühlfahrzeug für die Grevesmühlener Tafel zusammen. 2019: 9600 Euro gibt es für den Freibadverein Grevesmühlen, der damit Schwimmkurse finanzieren will, und für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, die die Nikolaikirche in Grevesmühlen mit Heizkissen ausstattete.

Forstamt Grevesmühlen: Seit diesem Jahr sind sie dabei – Rebecca Kelm, Leiter Peter Rabe, Felix Wolfgramm und David Zimmermann. Quelle: Michael Prochnow

Der klassische Förster, der in seinem Revier wohnt, den gibt es natürlich auch im Forstamt Grevesmühlen. Wie Peter Rabe erklärt, würden viele Absolventen der Hochschulen und Universitäten genau diese Stellen anstreben. Aber: „Die Zahl ist begrenzt, und in der Regel behalten die Förster ihre Stellen auch bis zum Ruhestand.“ Deshalb sei Geduld gefragt. „Wer wirklich Revierförster werden will, der muss warten können. Und natürlich müssen die Leistungen stimmen.“

Pädagogik als Teil der Arbeitsbeschreibung

Felix Wolfgramm ist 25 und ebenfalls erst seit einigen Wochen im Grevesmühlener Forstamt, auch er hat sein Studium abgeschlossen und sammelt jetzt erste Erfahrungen. Er ist der Kontaktmann zu den privaten Waldbesitzern und hat ebenfalls das Thema Pädagogik in seiner Arbeitsbeschreibung. „Ich komme im Wald einfach zur Ruhe“, beschreibt der junge Mann, der aus dem Süden der Bundesrepublik stammt, seine Motivation für den Job im Forstamt. „Und, auch wenn es seltsam klingt, aber man lernt sehr viel über die Natur.“ Denn das Studium, da stimme er seiner Kollegin zu, umfasse sehr viel mehr als nur die Frage, wie viel Holz man aus dem Wald erwirtschaften könne.

OZ-Sonderseite „Helfen bringt Freude“ Alle zehn Lokalredaktionen der OSTSEE-ZEITUNG beteiligen sich in diesem Jahr wieder an der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ und sammeln Spenden für den guten Zweck. Auf unserer Sonderseite unter www.ostsee-zeitung.de/weihnachtsaktion finden Sie alle Informationen und Artikel rund um die verschiedenen Projekte, die unterstützt werden sollen.

Ausbildungsberuf Forstwirt

„Und genau darum geht es“, erklärt Peter Rabe. „Der Wald ist eben nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, viele Jahre wurde er nur als das angesehen. Aber unser Ziel ist es eben nicht, so viel Ertrag wie möglich zu erwirtschaften, sondern den Menschen zu zeigen, welche Bedeutung der Wald für uns hat.“ Und diese Aufgabe beginne mit der Pädagogik und dem Kontakt zu Kindern und Jugendlichen. „Und nicht jeder, der Bock auf einen Job im Wald hat, muss gleich studieren.“ Denn eine wichtige Aufgabe erfüllen auch die Forstwirte, sechs davon gibt es im Forstamt Grevesmühlen. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo Fachleute eingreifen müssen. Umzäunungen für Pflanzflächen gehören dazu, das Bedienen eines Harvester, der Baumfällmaschine, und der Kettensäge sind nur einige der Aufgaben der Männer und Frauen.

Von Michael Prochnow