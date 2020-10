Grevesmühlen

Der zweite Schulstart unter Corona-Bedingungen nach den Ferien sorgte für erheblichen Mehraufwand für Schüler, Eltern, Lehrer und Behörden. Denn eine Auflage lautet, dass Schüler nur dann am Unterricht teilnehmen dürfen, wenn sie sich zuvor nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Einen entsprechenden von den Eltern unterschrieben Zettel mussten die Schüler am Montagmorgen vorlegen.

Nur neun Fälle an der Wasserturmschule

Brunhilde Hallmann, Schulleiterin der RS am Wasserturm: Das ist aus unserer Sicht sehr gut gelaufen, ich hätte mehr Probleme erwartet. Quelle: Archiv

Das klappte an der Regionalschule „Am Wasserturm“ besser als erwartet. Wie Schulleiterin Brunhilde Hallmann berichtete, hätten nur neun der mehr als 400 Schüler die Bescheinigung nicht oder nur unvollständig dabei gehabt. „In sieben Fällen konnten wir die Eltern erreichen, die dann die Unterschrift nachgereicht haben.“ Nur in zwei Fällen hätte die Schule die Schüler nach Hause schicken müssen, da die Eltern auswärts arbeiten und keine Möglichkeit hatten, die fehlenden Unterlagen im Laufe des vormittags abzugeben.

„Das ist aus unserer Sicht sehr gut gelaufen, ich hätte mehr Probleme erwartet“, sagt die Schulleiterin. Die Zettel seien unmittelbar am Schulgebäude eingesammelt und kontrolliert worden. Dazu seien extra Lehrer, die erst später in der Schule hätten erscheinen müssen, gekommen, um die Kollegen zu unterstützen. Die Schüler, bei denen die Unterlagen unvollständig gewesen seien, seien laut Schulleitung in einen gesonderten Klassenraum gebracht worden. Später seien sieben der Schüler, deren Eltern die Unterschriften nachgereicht hätten, zu ihren Klassen gebracht worden. Nur zwei Schüler mussten am Montag die Schule verlassen.

Schüler warten am Montagmorgen am Eingang der Wasserturmschule in Grevesmühlen. Quelle: Privat

Gymnasium startet ohne Probleme nach den Herbstferien

Erleichterung auch am Grevesmühlener Gymnasium am Tannenberg, wo immerhin mehr als 500 Schüler unterricht werden. „Ein Riesendank an alle Eltern, das hat super geklappt am Montagmorgen“, sagt Schulleiterin Andrea Großmann. Nur drei Schüler hätten ihre Bescheinigung teilweise unvollständig mit zur Schule gebracht. Doch in allen Fällen hätten die Eltern reagieren können, nachdem die Schule sie telefonisch informiert habe. „Es sind alle Schüler und auch alle Lehrer an Bord“, verkündete Andrea Großmann am Montagvormittag.

Grundschüler gut vorbereitet auf den Schulstart

Ralf Bendiks, stellvertretender Schulleiter der Grundschule „Fritz Reuter“ in Grevesmühlen Quelle: GVM

Gleiches Bild an der Grundschule Fritz-Reuter in Grevesmühlen. Die 253 Jungen und Mädchen hatten bis auf wenige Ausnahmen nicht nur die Maskenpflicht am Montagmorgen eingehalten, sondern auch alle Unterschriften auf den Bescheinigungen. Wie der stellvertretende Schulleiter Ralf Bendiks informierte, hätte nur auf zwei Zetteln jeweils eine Unterschrift gefehlt. „Nachdem wir dieses Problem am Telefon mit den Eltern klären konnten, konnte der Schulbetrieb starten.“ Er hatte im Vorfeld mit deutlich mehr Problemen gerechnet. „Bei der Schülerzahl bin ich davon ausgegangen, dass 10 bis 15 Schüler die Bescheinigungen nur unvollständig mitbringen. Insofern großes Lob an die Eltern, dass das alles geklappt hat.

Von Michael Prochnow