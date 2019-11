So bunt ist der Herbst rund um Grevesmühlen

Grevesmühlen

Knapp drei Kilometer sind es einmal rund um den Ploggensee in Grevesmühlen. Nicht nur bei Läufern ist die Strecke beliebt, auch Spaziergänger freuen sich an der Natur. Und die zeigt sich aktuell in allen Farben. Unser Fotograf hat in den vergangenen Tagen die Herbstsonne genutzt, um die wundervollen Eindrücke festzuhalten, die sich nur in dieser Jahreszeit zeigen. Haben auch Sie eindrucksvolle Fotos vom Herbst in der Region, dann schicken Sie die Bilder per Mail an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de, oder hängen Sie die Fotos in den sozialen Netzwerken an den Artikel. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Bilder.

Von Helmut Strauß