Herbstzählung der Nandus: Das ist das überraschende Ergebnis

Grevesmühlen

Die Zahl der frei lebenden Nandus in Nordwestmecklenburg hat abgenommen. Das geht aus der aktuellen Herbstzählung hervor. Wie das Landwirtschaftsministerium in Schwerin mitteilt, seien beim Herbstmonitorings im November insgesamt 121 Nandus gezählt worden. Die Arbeitsgruppe Nandumonitoring, dazu gehören Landwirte sowie Mitarbeiter des Biosphärenreservatsamtes Schaalsee-Elbe, bestimmten insgesamt 70 Altvögel (30 Hähne und 40 Hennen), 28 Jungvögel aus diesem Jahr und weitere 23 Tiere, deren Alter und Geschlecht nicht genau definiert werden konnte.

Lesen Sie auch Nandus in MV: Jäger dezimieren Europas einzige Population am Schaalsee

Zum Vergleich: Während der Frühjahrszählung am 19. März wurden insgesamt 157 Tiere ermittelt. „Es ist davon auszugehen, dass der Rückgang der gezählten Tiere auch auf die zulässige Bejagung des Nandus zurückzuführen ist,“ erklärt Minister Till Backhaus. „Es ist richtig, dass die Nandu-Population eng begleitet und ihre Ausbreitung begrenzt wird“, so Backhaus weiter.

Bejagung seit Frühjahr 2020

Seit dem Frühjahr 2020 dürfen Nandus in Mecklenburg-Vorpommern offiziell bejagt werden. Demnach dürfen Küken und Jungtiere aus dem Vorjahr ganzjährig geschossen werden. Hähne und Hennen ab einem Alter von zwei Jahren haben vom 1. November bis 31. März Jagdzeit. Ob die Bejagung ein Grund für den Rückgang der Zahl der Tiere sei, das könne man nicht mit Bestimmtheit sagen, hieß es dazu aus dem Ministerium. Insgesamt sei festzustellen, dass die Tiere deutlich scheuer geworden sind und sich die Fluchtdistanz vergrößert habe. Dadurch sei auch die Zählung deutlich schwerer geworden.

Seit 20 Jahren gibt es die Tiere in NWM

Seit mittlerweile 20 Jahren gibt es die Nandus in Nordwestmecklenburg. Damals waren einige Tiere aus einem unzureichend gesicherten Freigehege bei Groß Grönau, in Schleswig-Holstein, nördlich des Ratzeburger Sees ausgebrochen. Experten gingen davon aus, dass die Laufvögel in freier Wildbahn nicht lange überleben würden. Doch weit gefehlt, weil die klimatischen Bedingungen ähnlich ihrer südamerikanischen Heimat sind, vermehrten sich die Nandus stetig.

Und lernten dazu. Weil vom Menschen keine Gefahr ausging, zeigten die Vögel kaum Scheu und wurden zur Attraktion in westlichen Nordwestkreis. Regelmäßig waren sie auf den Feldern zu sehen, Schaulustige näherten sich den Tieren bis auf wenige Meter. Das hat sich mit der Bejagung inzwischen geändert.

Nach einer Einschätzung des Bundesamtes für Naturschutz gilt der Nandu zurzeit nicht als invasiv, da bislang nicht nachgewiesen werden konnte, dass die Art negative Auswirkungen auf heimische Arten hat. Der Nandu wird daher auf einer sogenannten „Grauen Liste“ geführt. Das bedeutet, dass die Art besonders intensiv zu beobachten ist, um Entscheidungen, etwa zur Bestandsregulierung, auf fachlich fundierter Grundlage treffen zu können.

Von Michael Prochnow