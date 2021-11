Grevesmühlen

Mehrfach mussten die Auftritte von Torsten Renzow und Ulli Greve alias „Herricht & Preil“ im Grevesmühlener Bahnhof aufgrund der Pandemie verschoben werden. Doch nun stehen die Nachholtermine fest. Und zwar am Freitag, 26. November, und am Sonnabend, 27. November, jeweils um 19.30 Uhr. Zusätzlich findet eine Vorstellung am Sonntag, 28. November, um 15 Uhr statt. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Fans, die ihre Karten bereits gekauft hatten, können sich bis zum 12. November telefonisch (03881/7257010) im Café Kaffeebrenner melden und Plätze für einen der angegeben Termine reservieren. Danach werden – sofern vorhanden – noch freie Plätze in der Verkauf gegeben.

Von OZ