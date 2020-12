Herrnburg: 166 Hortkinder wegen Corona-Fall in Quarantäne

Grevesmühlen/Wismar

Im Hort „Haus der schlauen Füchse“ in Herrnburg ist eine Betreuungskraft positiv getestet worden. Für alle Schüler, die am 30. November die Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes besuchten, ist vom Gesundheitsamt des Landkreises eine häusliche Quarantäne angeordnet worden.

Nach ersten Zählungen betrifft das 166 Mädchen und Jungen, die bis einschließlich 14. Dezember häuslich isoliert werden sollen. Somit ist der Hort die sechste Einrichtung in Nordwestmecklenburg, für die derzeit eine solche Maßnahme gilt.

Diese Schulen sind aktuell betroffen

Die Grundschule in Selmsdorf ist komplett geschlossen. Hier ist eine Erstklässlerin positiv getestet worden, woraufhin alle 148 Schüler und mehrere Lehrkräfte nach Hause geschickt wurden. Die häusliche Quarantäne gilt bis einschließlich 8. Dezember. Bereits zum zweiten Mal betroffen ist das Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg. Derzeit sind 200 Schüler der neunten und zehnten Klasse und mehrere Lehrkräfte in Quarantäne – ebenfalls bis zum 8. Dezember.

Bis zum 11. Dezember werden die Zehntklässler der Ostseeschule in Wismar online unterrichtet. Hier ist eine Schülerin positiv getestet worden. Betroffen sind 37 Schüler und eine Lehrkraft. Eine Allgemeinverfügung des Landkreises gibt es auch für die Schüler der Klassen 9b und 10a der Regionalen Schule Neukloster, nachdem es einen positiven Test bei einer Lehrkraft gab. Sie dürfen am Montag wieder zum Unterricht. Nach OZ-Informationen ist auch die Schulleitung in Quarantäne.

Einen weiteren Fall gibt es in der Regionalen Schule mit Grundschule in Gadebusch. Noch bis einschließlich Freitag müssen die Schüler der Klassen 1a bis 1d und 2a bis 2e in Quarantäne.

In Alten- und Pflegeeinrichtungen sind derzeit keine Allgemeinverfügungen in Kraft. In Grevesmühlen hat sich aber ein älteres Ehepaar der Wohnanlage Alte Schäferei infiziert. Sie weisen nach Auskunft des Pflegedienstes glücklicherweise nur leichte Symptome auf. Zu Quarantänemaßnahmen bei anderen Bewohnern führte der Umstand nicht.

1071 Menschen in Quarantäne

Am Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt zehn neue Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl an Personen in Quarantäne beträgt 1071, davon 123 wegen einer Infektion, der Rest als Kontaktpersonen der Kategorie 1. Die Inzidenz sinkt damit weiter leicht und liegt derzeit bei knapp über 61.

Eine positiv getestete Person wird außerhalb des Landkreises stationär behandelt. Insgesamt liegen noch elf Corona-Patienten im Krankenhaus, davon derzeit niemand unter Beatmung.

„Leider müssen wir auch vermelden, dass sich die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Menschen von fünf auf acht erhöht hat“, erklärt Kreissprecher Christoph Wohlleben. Eine Person sei bereits am Wochenende verstorben, wurde aber aufgrund eines Meldefehlers erst heute in die Statistik aufgenommen. Eine weitere verstarb im Helios-Klinikum Schwerin, stammt aber aus Nordwestmecklenburg.

Testzentren vor allem montags ausgelastet

In den beiden Abstrichzentren in Nordwestmecklenburg ist besonders montags die Anzahl der zu testenden Personen hoch. Im vom DRK betriebenen Testzentrum in Grevesmühlen bewegt sich die Zahl im mittleren zweistelligen Bereich. Am Montag vergangener Woche waren es 50, an diesem Montag 42. An den übrigen vier Tagen liegen die Zahlen zwischen 23 und 40.

Das Abstrichzentrum des DRK am Ploggensee in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Auch im Testzentrum im Sana-Klinikum Wismar werden montags die meisten Tests durchgeführt: In der vergangenen Woche waren es 121, in dieser 126. An den übrigen Tagen bewegen sich die Zahlen zwischen 40 und 90.

Von Jana Franke