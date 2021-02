Herrnburg: 18-Jährige engagiert sich für Tiere

Herrnburg

Sophia Swiderskywohnt gerne in Herrnburg. „Ich finde gut, dass der Ort nicht ganz so klein ist“, sagt die 18-Jährige. Was ihr ebenfalls gefällt, sind die rührige Kirchengemeinde und die Anbindung von Herrnburg an die Hansestadt Lübeck. Sophia Swidersky ist in dem größten Ortsteil der Gemeinde Lüdersdorf aufgewachsen. Sie war sechs Monate alt, als ihre Eltern dorthin zogen. Ihre Abiturprüfung hat sie am Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg bestanden. Sie will vielleicht Lehramt studieren. „Das ist aber noch nicht sicher“, erläutert sie. Zurzeit arbeitet Sophia Swidersky im Bundesfreiwilligendienst. Sie engagiert sich in einem Tierheim in Lübeck.

Dort kümmert sie sich vor allem um die Hunde. Warum? „Ich dachte, ich mache etwas Gutes und finde Hunde ganz toll“, antwortet Sophia Swidersky. Manchmal besucht sie mit der Kollegin die Oberschule „Am Dom“ in Lübeck. Dort informieren die beiden über den richtigen Umgang mit Tieren.

Von Jürgen Lenz