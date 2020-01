Herrnburg: 2020 soll Jahr des Hortbaus werden

Lüdersdorf

Was sind in diesem Jahr die wichtigsten Vorhaben der Gemeinde Lüdersdorf? „Ein großes Thema ist der Hortbau“, antwortet Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU). Er hoffe, dass der Bau bald beginne und zügig vorangehe. Huzel erklärt: „Ich verbinde damit die Hoffnung, dass die beteiligten Ämter und Behörden gut miteinander arbeiten.“ Letztlich komme der Bau ja den Kindern und Eltern zugute. Der Hintergrund: Hortplätze sind in der Gemeinde Lüdersdorf sehr gefragt. Bisher werden die Kinder im Ortsteil Herrnburg nicht nur in Schulräumen betreut, sondern auch in Wohncontainern.

Für einen neuen Hort errichtet die Gemeinde einen Anbau an die Grundschule. Für das über zwei Millionen Euro teure Vorhaben hat sich Lüdersdorf erfolgreich um Zuschüsse bemüht. Die Gemeinde bekommt eine Million Euro der Europäischen Union und 422 000 Euro aus dem Schweriner Innenministerium als Kofinanzierungshilfe für ihren Eigenanteil.

Anbau für 110 Hortkinder

Im Anbau kann das Deutsche Rote Kreuz 110 Mädchen und Jungen betreuen. Seit 2017 plant die Gemeinde Lüdersdorf den neuen Hort.

„Begonnenes gut fortsetzen und erfolgreich zu Ende bringen“: Das ist in diesem Jahr nach den Worten von Erhard Huzel nicht nur beim Hortbau das Motto. Der Bürgermeister erklärt, auch um Zwischenergebnisse müsse häufig gekämpft werden.

Ziel: „Eine moderne Schule“

„Eine moderne Schule“ ist nach Erhard Huzels Worten das Ziel eines Medienkonzeptes, das die Gemeinde für die Regionale Schule mit Grundschule Lüdersdorf erarbeiten und in mehreren Jahren umsetzen will. „Es wird für die Gemeinde eine Herausforderung sein“, sagt Erhard Huzel. Er sei froh über eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Schulleiter Henning Klöpfel. Das Nutzen digitaler Medien solle zur Attraktivität der Schule beitragen.

Zu Ende gebracht wird in diesem Jahr das Projekt „Neues Feuerwehrgerätehaus in Wahrsow“. Nach Auskunft des Bürgermeisters wird der Bau im Frühjahr offiziell an die Freiwillige Feuerwehr Lüdersdorf übergeben. Das neue Gerätehaus sei „ein markanter Punkt im Ortsbild – positiv auffallend.“ Für die nähere Zukunft plant die Gemeinde den Bau von Feuerwehrgerätehäusern in Palingen und Schattin.

„Auf den Mehrkosten bleiben wir sitzen“

Als weiteres Vorhaben nennt Erhard Huzel ein Projekt für die Freiwillige Feuerwehr Neuleben/ Boitin-Resdorf: „Bau einer Fahrzeughalle plus Sanierung der Sozialräume.“ Der Bürgermeister sagt voraus: „Es wird sich gut in das Ortsbild einpassen können.“ Für den Bau hat das Schweriner Innenministerium 119 000 Euro zugesagt. Die bisherige Unterbringung der Feuerwehr in Boitin-Resdorf entspricht nicht den heutigen Anforderungen. „Auch hier war es ein langer Weg“, sagt Erhard Huzel. In der Zwischenzeit seien die Baupreise gestiegen. Der Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf bedauert: „Auf den Mehrkosten bleiben wir sitzen.“

Wird 2020 eröffnet: ein neues Feuerwehrgerätehaus in Wahrsow. Quelle: Jürgen Lenz

Bereits vergeben wurde der Auftrag zum Bau einer Löschwasserzisterne in Schattin. Eine zweite Zisterne plant die Gemeinde für Groß Neuleben. „Die Gelder dafür sind da“, erläutert Erhard Huzel. Sie sind im Haushalt der Gemeinde eingestellt.

Erhard Huzel (CDU) ist seit 2001 Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf. Quelle: Jürgen Lenz

Erhard Huzel sagt, er hoffe, dass in diesem Jahr auch die Beleuchtung des Sportplatzes in Wahrsow verbessert werden könne. Das solle in Abstimmung mit den betroffenen Vereinen passieren. Ähnliche Überlegungen gebe es für den Sportplatz in Herrnburg.

Nicht selbst Investor ist die Gemeinde Lüdersdorf bei einem geplanten Baugebiet in Wahrsow. Das Unternehmen „Deutsche Eigenheim“ hat bereits zahlreiche Grundstücke verkauft. Die Erschließungsarbeiten können beginnen, wenn der letzte Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan sowie Vereinbarungen mit der Gemeinde und dem Zweckverband Grevesmühlen erfüllt wurden.

Ebenfalls geplant ist ein Baugebiet „Wohnen am Lüdersdorfer Graben“ auf dem derzeitigen Technik-Stützpunkt. Erhard Huzel sagt: „Wir hoffen, dass wir mit den Planungsverfahren gut vorankommen.“ Er gebe davon aus, dass sie noch nicht in diesem Jahr abgeschlossen werden können. Alle Planungsschritte würden in öffentlichen Sitzungen des Bauausschusses und der Gemeindevertretung beraten und beschlossen.

Behelfshalle für Feuerwehrfahrzeuge

Nicht selbst der Bauherr ist die Gemeinde Lüdersdorf bei der 2019 begonnenen Sanierung der Landesstraße in Herrnburg. Erhard Huzel kündigt an: „Die Sanierung wird im Sommer weitergeführt.“ Dann wird sie teilweise gesperrt. Um trotzdem den Brandschutz im ganzen Ort sicherzustellen, wird nach Auskunft des Bürgermeisters an der Schule eine Behelfshalle für zwei Feuerwehrfahrzeuge errichtet.

Erhard Huzel sagt am Ende seiner Vorstellung von Projekten in der Gemeinde Lüdersdorf in diesem Jahr: „Wenn wir diese Punkte umsetzen könnten, wäre schon viel geschaffen.“ Ein Ziel nicht nur für 2020 sei die Vereine zu unterstützen. Der Bürgermeister erklärt: „Es steht überall viel Engagement dahinter.“ Wichtig sei ihm auch „das Miteinander in der Gemeinde. Da wünsche ich mir manchmal mehr Gelassenheit.“

