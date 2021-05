Herrnburg: Der Bundespräsident kommt

Herrnburg

Hoher Besuch in Nordwestmecklenburg: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Sonntag, den 6. Juni, in Herrnburg und Schattin erwartet. Vorher bricht das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland zu einer Wanderung an der Landesgrenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein auf.

Zu 9 Uhr wird Steinmeier in Lübeck erwartet. Für 10 Uhr kündigt der Bundespräsident ein Treffen mit Schülern und Lehrern in der Grundschule in Herrnburg an. Es soll um das Thema Bildung gehen.

Gegen 12.15 Uhr will Steinmeier das Waldhotel Müggenbusch in Lübeck erreicht haben. Dort steht ein Gespräch mit Gastronomen auf dem Programm. Um 14 Uhr folgt laut Terminkalender des Bundespräsidenten ein Gespräch mit Frauen und Männern, die sich für den Sport engagieren. Sie treffen sich mit Steinmeier beim TSV Eintracht Groß Grönau.

Für 16 Uhr kündigt das Staatsoberhaupt eine Gesprächsrunde im Mecklenburger Künstlerdorf Schattin an. Er trifft sich im Hof „Alte Zeiten“ mit Künstlern aus der Region und Menschen, die sich für Kultur engagieren. Es ist laut Steinmeiers Terminkalender der letzte offizielle Termin am 6. Juni. Zu allen Treffen werden Vertreter der Medien erwartet.

Von Jürgen Lenz