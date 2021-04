Herrnburg

Zwischen der Gemeinde Lüdersdorf und dem Discounter Aldi wurde lange verhandelt. Pläne wurden ausgearbeitet, die dann wegen der Corona-Pandemie erst verzögert ausgelegt werden konnten, doch jetzt steht fest: Aldi wird in Herrnburg bleiben und dort einen Neubau errichten. Auf knapp 1300 Quadratmetern sollen die Kunden dann nach modernen Ansprüchen einkaufen können.

Dr. Erhard Huzel (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf, ist erfreut über den endgültigen Beschluss der Gemeindevertretung. „Ich bin sehr froh, dass wir Aldi hier am Standort halten können“, sagt er. Die Discounter-Betreiber hatten schon erwägt, die Filiale am Herrnburger Bahnhof aufzugeben. Das ist inzwischen vom Tisch. „Damit wird für den Einkaufsstandort Herrnburg ein wichtiger Schritt gemacht“, so Huzel.

Seit 1996 in Herrnburg

Neben Edeka war der Discounter einer der ersten Anbieter in Herrnburgs Einkaufszentrum, das 1996 eröffnet wurde. Nach etwa zehn Jahren gab es dann die erste Veränderung. Aldi baute ein eigenes Gebäude, das im November 2005 eröffnet wurde. Damals wurde die Filiale als größter Markt des Konzerns in der Region Lübeck gefeiert.

Ohne fossile Brennstoffe – mit Photovoltaik

Was kurz nach dem Mauerfall modern war, entspricht heute nicht mehr den Ansprüchen von Aldi. „Die Märkte haben jetzt einen ganz anderen Baukörper mit Flachdach. Auch der Markt in Herrnburg wird wie andere Neubauten mit Photovoltaikanlage ausgerüstet und kommt ohne fossile Brennstoffe aus“, sagt Olaf Stritzke, Expansionsleiter bei Aldi-Nord. „Das ist ökologisch richtig gut.“

400 Quadratmeter mehr

Mit 1260 Quadratmetern Verkaufsfläche wird der Neubau 400 Quadratmeter größer als der bestehende Markt, unter anderem weil sich das Sortiment vergrößert hat. „Er wird wie die Märkte an der Zierower Landstraße in Wismar oder in Kritzow“, sagt Olaf Stritzke. Noch gibt es zwar keine Baugenehmigung, die Verhandlungen mit dem Landkreis laufen aber gut. „Daher hoffen wir auf einen Baubeginn im Mai und wollen dann noch in diesem Jahr eröffnen“, so Stritzke zuversichtlich.

Was mit dem bisher genutzten Gebäude passieren wird, steht noch nicht fest. Aldi plant dort eine Nachnutzung. „Wir haben mehrere Interessenten, es steht aber noch nichts fest“, sagt Olaf Stritzke. Er geht nicht von einem langen Leerstand aus, da das Gebiet mit dem Einkaufszentrum sehr attraktiv für den Handel ist.

Bauplatz war Bahngelände

Der neue Discounter soll auf einer bisher freien Fläche an der Ecke Hauptstraße/Am Bahnhof entstehen. Dort gab es bislang einen Bebauungsplan für eine Tankstelle, deren Ansiedlung aber nicht mehr aktuell ist. „Anfang der 90er-Jahre gab es dort noch ein Bahngebäude, in dem auch einen Tierarztpraxis war“, sagt Erhard Huzel. Als die Praxis schloss, sei dann auch das alte Bahngebäude abgetragen worden. „Zeitweise wurde die Fläche dann als wilder Parkplatz genutzt“, so der Bürgermeister.

Auch Edeka erweitert

Er berichtet, dass parallel zu den Bauarbeiten von Aldi auch im eigentlichen Einkaufszentrum Veränderungen anstehen. „Ernstings und Kik sind ausgezogen und Edeka wird sich in den Räumen unter anderem mit einem Getränkemarkt erweitern“, sagt Huzel. „Insgesamt ist das eine Verbesserung des Nahversorgungsangebots in der Gemeinde Lüdersdorf“, ist er sicher.

Von Malte Behnk