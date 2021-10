Herrnburg

Niemand kennt sich so gut mit der Geschichte von Herrnburg aus wie er. Seit 78 Jahren lebt Rainer Volkmar in dem Ort, hat hier die Zeiten des Zweiten Weltkrieges, der Besatzung, der DDR und der Wiedervereinigung hautnah erlebt und sich viel mit der Historie beschäftigt. Nun gibt er Tipps und Informationen für einen Rundgang durch die Gegenwart und Historie des besonderen Dorfes, das von 1949 bis 1990 an der innerdeutschen Grenze lag.

Mit Demarkationslinien und Teilungen kennen sich die Herrnburger seit jeher aus. Rainer Volkmar erklärt: „Herrnburg ist seit seiner Entstehung ein Grenzort.“ Einst lag das Dorf an der Grenze zwischen den Gebieten zweier slawischer Stämme, der Polaben und der Wagrier.

Plan: Lübeck in Herrnburg neu aufbauen

Unter dem Einfluss Heinrich des Löwen entstand eine Burg, „Herrenburg“ genannt, erstmals urkundlich erwähnt im Jahr 1191. 34 Jahre zuvor fiel Lübeck einem Brand zum Opfer. Im Gebiet von Herrnburg sollte als Wiederaufbau von Lübeck die sogenannte Löwenstadt entstehen. So der Plan. Er wurde am Ende aber verworfen, denn die nahe gelegene Wakenitz war für große Schiffe viel zu flach.

Das Alte Zollhaus und die Kirche sind Wahrzeichen von Herrnburg. In dem Haus wurde, entgegen seinem Namen, wahrscheinlich nie Zoll kassiert. Quelle: Jürgen Lenz

Später lag Herrnburg an der westlichen Grenze des Bistums Ratzeburg, dann des Fürstentums Ratzeburg, dann des Landes Mecklenburg, der Sowjetisch Besetzten Zone und schließlich der DDR. Zur Zeit des „real existierenden Sozialismus“ gab es in dem Dorf ein „Haus der Einheit“. Es steht dort, wo Rainer Volkmars Route durch den Ort beginnt: an der Ecke Hauptstraße/Straße Schattin. Das beliebte Lokal gehörte ursprünglich zu einer Bauernstelle. Es war bei weitem nicht die einzige Gaststätte, die im Laufe der Zeit in Herrnburg öffnete. Es gab auch Dechows Gaststätte mit Bäckerei ein paar Häuser weiter, eine Gaststätte mit Ausspann für Kirchenbesucher, eine Krugwirtschaft, ein Ausflugslokal mit Bäckerei und eine Bahnhofswirtschaft, die zur DDR-Zeit von der Mitropa betrieben wurde.

Bevölkerungsboom: Immer mehr Kinder in Herrnburgs Schule

Schräg gegenüber dem ehemaligen „Haus der Einheit“: die frühere Schule von Herrnburg, Hauptstraße 10. Hier wurde auch Rainer Volkmar unterrichtet. Er weiß, dass in Herrnburg nachweislich seit 1581 eine Schule betrieben wurde. Zu Beginn war sie einklassig. Mit dem Bevölkerungswachstum im 19. Jahrhundert wurde es eine Mehrklassenschule. Aus ihr ging 1948 die Zentralschule Herrnburg hervor.

1905 gab es noch den Mühlenteich und ein reetgedecktes Bauernhaus neben dem Kolonialwarenladen der Familie Kleinfeld. Quelle: Jürgen Lenz

Links neben der alten Schule dehnte sich einst ein riesiger Mühlenteich aus. Er reichte bis zum Bahndamm. „Wir haben als Kinder drin gebadet“, erzählt Rainer Volkmar. Später wurde der Teich zugeschüttet.

Vom Kolonialwarenladen zur Konsumverkaufsstelle

Gegenüber, in der Hauptstraße 71, betrieb Familie Kleinfeld einen Kolonialwarenladen. Hier öffnete später eine Konsumverkaufsstelle. Auf derselben Straßenseite gab es ein Stück weiter Richtung Kirche eine Wassermühle.

Die Route führt über die Hauptstraße von Süd nach Nord. Quelle: OZ

Anfang des 13. Jahrhunderts errichteten Handwerker den ältesten Teil der Kirche. Vor ihr steht das bekannteste Bauwerk im Ort, das Alte Zollhaus. Arbeiter errichteten es 1599. Dass im Alten Zollhaus jemals Zölle kassiert wurden, ist nicht nachweisbar. Ein armer Mann Bewohner bat hier um milde Gaben. Vielleicht daher der Name.

Eine Ansichtskarte von 1905 zeigt den Bahnhof mit Lok, Übergang und Kinderschar. Quelle: Jürgen Lenz

Der Hauptstraße folgend, führt die Route nun zum Bahnhof von Herrnburg, eröffnet 1870, erweitert vor dem Zweiten Weltkrieg, um den Lübecker Hauptbahnhof zu entlasten. Während der Teilung Deutschlands wurde der Bahnhof in Herrnburg zur Grenzübergangsstelle. Er ähnelte teilweise einem Hochsicherheitstrakt. Von den alten Bahn- und Abfertigungsgebäuden ist kaum noch etwas erhalten.

Herrnburger Kiepenmacher in ganz Deutschland bekannt

Hinter der Einmündung der Bahnhofstraße liegt auf beiden Seiten der Hauptstraße der etwas jüngere Teil von Herrnburg, gut erkennbar am anderen Stil der Häuser. Hier arbeiteten zahlreiche Kiepenmacher. Herrnburg war von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert hinein für seine Korbmacherei bekannt. Später litt das Gewerbe unter der Konkurrenz der industriellen Produktion. Im Jahr 1940 kam es in Herrnburg fast ganz zum Erliegen. Ein Herr Lück war in den 1990er Jahren der Letzte seiner Zunft.

Rainer Volkmar (78) ist Herrnburger von Geburt an. Quelle: Jürgen Lenz

Andere Handwerksberufe in Herrnburg erlebten nach dem Zweiten Weltkrieg einen Aufschwung, denn die innerdeutsche Grenze versperrte den Weg zu den Mitbewerbern in Lübeck. Im Lauf der Geschichte gab es in Herrnburg die unterschiedlichsten Handel- und Gewerbebetriebe. Rainer Volkmar nennt eine Drechslerei, den Wagenbau, eine Schmiede, ein Sägegatter, eine Fahrradreparaturwerkstatt, etliche Schneiderwerkstätten, eine Uhrmacherwerkstatt, eine Dachdeckerei, eine Tankstelle, einen Elektroinstallationsbetrieb, eine Gärtnerei, mehrere Schuster, ein kleines Bauunternehmen, eine Schlachterei, einen Torfstich, einen Friseursalon und die Nerzfarm von Richard Retelsdorf.

Aus der Fabrik für Stühle und Schulmöbel wurde ein VEB

Die Stuhl- und Schulmöbelfabrikation von Friedrich Söllner ging zur Zeit der DDR in den VEB Schulmöbel über. Später gehörte die Fabrikationsstätte in Herrnburg zum Möbelwerk in Schönberg.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Ende des alten Teils von Herrnburg endet die Führung. Dahinter liegen Neubaugebiete und eine weitere Geschichte. Auf dem früheren Grenzstreifen übernachteten am 30. Mai 1950 mehrere tausend FDJler aus der BRD. Daran kann sich Rainer Volkmar gut erinnern. Die jungen Leute wollten vom Deutschlandtreffen der „Freien Deutsche Jugend“ in Ost-Berlin wieder nach Hause. Die FDJler gingen vom Bahnhof in Herrnburg zu Fuß, doch Lübecker Polizisten stoppten sie an der Grenze. Also blieben die Jugendlichen auf der Ostseite. Am 1. Juni durften sie dann doch nach Lübeck. Ein Jahr später verarbeitete Bertolt Brecht das Ereignis im Singspiel „Herrnburger Bericht“.

Von Jürgen Lenz