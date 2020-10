Herrnburg

Nachdem am Montag bekannt wurde, dass sich ein Kind der Kita „Haus der kleinen Entdecker“ in Herrnburg (Nordwestmecklenburg) mit dem Coronavirus angesteckt hat, sind nun alle Kinder und Erzieher, die noch am 22. Oktober Kontakt hatten, in häusliche Quarantäne geschickt worden. Wie der Landkreis am Dienstag mitteilte, geht es dabei um 60 Kinder und neun Mitarbeiterinnen des Kindergartens. Die Quarantäne soll zunächst bis zum 4. November gelten.

Zunächst hatte es Kommunikationsprobleme zwischen dem Lübecker Labor, das den Corona-Test durchgeführt hat, und dem Gesundheitsamt gegeben, berichtet der Kreissprecher weiter. Eine Meldung über einen positiven Test des Kindes lag bei den Behörden nämlich nicht vor, allerdings seien die Eltern bereits vom Labor informiert worden. Diese wiederum kontaktierten die Leitung der Kita, sodass die weiteren Maßnahmen beschlossen wurden.

Weitere Abstrichtests werden am Donnerstag, dem 29.Oktober, ab 10.30Uhr in der Einrichtung von einem Abstrichteam des Landes durchgeführt.

