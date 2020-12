Herrnburg

Vorbei sind bald die Zeiten, in denen Grundschüler in Herrnburg in Containern betreut werden. Arbeiter errichten einen neuen Hort als Anbau an die Schule. Wann wird er eröffnet? „Ich hoffe, dass dort noch im Laufe des Frühjahrs der Hortbetrieb aufgenommen werden kann“, antwortet Erhard Huzel ( CDU), Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf, zu der Herrnburg als einwohnerreichster Ort gehört.

Wie berichtet, zeigte sich das Jugendamt des Landkreises Nordwestmecklenburg wiederholt unzufrieden damit, dass Hortkinder in Herrnburg teilweise in Wohncontainern betreut werden. Das war ursprünglich als Übergangslösung gedacht, wurde aber zum Dauerprovisorium, das immer reparaturanfälliger wurde.

Gefahr drohte: Keine Betriebserlaubnis mehr

Erhard Huzel machte bereits 2017 die Folge klar: „Es schwebte das Damoklesschwert über uns, nämlich dass die Betriebserlaubnis für den Hort nicht mehr erteilt wird.“ Die Gemeinde wandte die Gefahr vorerst ab. Sie legte Pläne und Kostenschätzungen für einen Neubau vor. Heute sagt der Lüdersdorfer Bürgermeister: „Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Gemeinde einen Hort in dieser Größe hat. Wir haben lange für den Neubau gekämpft.“

Noch stehen an der Grundschule in Herrnburg Wohncontainer. Sie dienen als Horträume. Quelle: Jürgen Lenz

Betrieben wird der Hort „Haus der schlauen Füchse“ vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes. Er ist in der Gemeinde Lüdersdorf auch Träger der Kita „Haus der kleinen Waldgeister“ in Herrnburg und „Haus der kleinen Landmäuse“ in Wahrsow.

„Viel bessere Bedingungen für die Kinder“

Was bringt der Neubau des Hortes? „Es wird viel bessere Bedingungen für die Kinder und auch für die Erzieher geben“, antwortet Kathrin Konietzke. Sie ist im Vorstand für die Kindertagesstätten zuständig.

Nach ihrer Auskunft beschäftigt das DRK zehn Mitarbeiter im Herrnburger Hort. Sie kündigt an: „Es wird Neueinstellungen geben.“

Maximal 154 Mädchen und Jungen im Neubau

Der neue Hort war ursprünglich für 110 Kinder geplant. „Es können aber aufgrund der Quadratmeterzahl 154 Kinder aufgenommen werden“, erläutert Kathrin Konietzke. Wie berichtet, ist die Nachfrage in der Gemeinde Lüdersdorf groß.

Deshalb betreuen die Erzieher die Hortkinder bisher nicht nur in den Containern, sondern übergangsweise auch in Räumen der Schule. Für insgesamt 198 Plätze gibt es eine Betriebserlaubnis. „Momentan betreuen wir 193 Kinder“, sagt Kathrin Konietzke. Das bedeutet: Wenn es beim derzeitigen Bedarf bleibt, wird der Hort auch mit dem neuen Gebäude allein nicht auskommen.

Bürgermeister Erhard Huzel (CDU) sah sich in einer Gemeindevertretersitzung im März 2019 Außenansichten des neuen Hortes an. Quelle: Jürgen Lenz

Das Amt Schönberger Land verrät, wie viel die Kommune in den neuen Hort investiert. „Die Gesamtkosten betragen nach aktuellem Stand 2,92 Millionen Euro“, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit.

1,3 Millionen Euro aus Landwirtschaftsfonds

Die Gemeinde kann über die Hälfte aus Zuschüssen finanzieren. Auf dem Bauschild des Hortes heißt es: „Hier investiert die Bundesrepublik Deutschland in ihre ländlichen Gebiete.“ 1,3 Millionen Euro fließen aus dem europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. Das Land Mecklenburg-Vorpommern steuert 422 535 Euro bei.

Im Frühjahr vorigen Jahres begründete Innenminister Lorenz Caffier den Schritt: „Dies ist ein Stück Lebensqualität, den junge Familien zu schätzen wissen.“ Schule und Hort hätten für die kinderreiche Kommune eine wichtige Bedeutung. „Die Eltern wissen ihre Kinder gut betreut, wenn sie zur Arbeit gehen“, sagte Caffier.

