Herrnburg: Neue Kunstausstellung im Alten Zollhaus

Herrnburg

Der Bürger- und Kulturverein Altes Zollhaus präsentiert Werke von Maike Knospe aus Palingen. Geöffnet ist die Ausstellung bis 22. Dezember an jedem Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Alten Zollhaus nahe der Kirche in Herrnburg.

Der Verein erläutert: „Wir freuen uns sehr, mit Maike Knospe eine Künstlerin zu präsentieren, die sehr vielfältig arbeitet, sodass eine abwechslungsreiche Ausstellung entsteht.“ Maike Knospe kommt ursprünglich aus Lübeck. Sie hat dort Grafik und Design an der Werkkunstschule studiert. Die Künstlerin beschreibt ihre Arbeit so: „Mein Leitthema ergibt sich aus meiner Begeisterung für den menschlichen Körper in seiner natürlichen Beschränktheit und im Kontext zur Unendlichkeit um ihn herum.“ Sie sei mit dem Pinsel in der Hand geboren. Maike Knospe erläutert: „Immer schon male und zeichne ich mit allen Materialien, die mir gerade in die Finger kommen.“

Auch für dreidimensionale Arbeiten verwendet die Künstlerin verschiedenste Materialien. Sichtbar werden lassen, was eigentlich nicht zu sehen ist, das ist ihr Ziel. Die Malerin erklärt: „Die Ergebnisse meiner Arbeit werden nie vollständig sein, es sind immer nur kleine Aspekte einer großen Unendlichkeit.“ Je nach Jahreszeit arbeitet Maike Knospe mal drinnen mal draußen, mal groß, mal klein.

Der Eintritt für die Ausstellung in Herrnburg ist frei. Der Bürger- und Kulturverein Altes Zollhaus bittet die Besucher um eine Spende.

Von Jürgen Lenz