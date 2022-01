Herrnburg

Denny ist schwer beeindruckt. „Toll“ findet der Siebenjährige den neuen Hort in Herrnburg. Hier fühlt er sich wohl. Dem Erstklässler gefallen besonders der Sportraum, der Ruheraum und das Zimmer mit Tischkicker. Die achtjährige Mia ist am liebsten im Bastelraum und im Sportraum. Sie teilt die Begeisterung über den neuen Hort mit dessen Leiter, René Brückner. Er sagt: „Wir sind total froh, dass die Gemeinde und der Landkreis das realisieren konnten.“

Vorbei sind jetzt die Zeiten, als die Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands die Hortkinder in Schulräumen und Containern betreuen mussten. Die Gemeinde Lüdersdorf hat das Provisorium beendet, nachdem sie sich in Zusammenarbeit mit dem Amt Schönberger Land jahrelang um Zuschüsse bemühte – letztlich mit Erfolg.

Rund 1,7 Millionen Euro steuert das Land Mecklenburg-Vorpommern bei. Die Gesamtkosten sind mit 3,4 Millionen Euro allerdings deutlich höher. Die Gemeinde zahlt somit rund die Hälfte. Dafür bietet sie den Grundschülern in Herrnburg einen Hort, über das ein Kind nach dem Einzug sagt: „Wir sind jetzt in einem Fünfsternehotel.“

Der Hort schließt als Anbau direkt an die Grundschule an. Architekten haben ihn im selben Stil geplant. Quelle: Jürgen Lenz

Der neue Hort bietet viel Platz: 726 Quadratmeter. René Brückner erläutert: „Wir können jetzt 154 Kinder betreuen.“ Um die Mädchen und Jungen kümmern sich zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK.

Nach René Brückners Auskunft sind die Hortner und Kinder von Anfang an in die Planung einbezogen worden. Der Lüdersdorfer Bürgermeister Erhard Huzel (CDU) ergänzt: „Das Ganze ist auch immer in Absprache mit dem DRK und der Jugendhilfeplanung des Landkreises passiert.“ Der Hort trage zur Attraktivität der Gemeinde Lüdersdorf bei, meint der Bürgermeister.

„Jeder Raum ist behindertengerecht erreichbar“

Réne Brückner nennt einen weiteren Vorteil des Neubaus, der nahtlos an die Grundschule anschließt: „Jeder Raum ist behindertengerecht erreichbar.“ Für die Barrierefreiheit sorgt ein Aufzug. Er kommt auch der Schule zugute. Erhard Huzel begrüßt das. Er sagt: „Die Kooperation zwischen Schule und Hort ist sehr eng.“

„Wir können jetzt 154 Kinder betreuen“, sagt René Brückner (47), Leiter des Hortes in Herrnburg. Quelle: Jürgen Lenz

Hortplätze sind begehrt in der kinderreichen Kommune vor den Toren der Hansestadt Lübeck. Reicht das Angebot jetzt, nach der Eröffnung des neue Hortes? René Brückner antwortet: „Ich habe kein Kind auf der Warteliste.“ Der Hortleiter ist zuversichtlich, dass jedes Kind, das einen Platz bekommen soll, ihn auch erhält.

Neubauprojekt vor über fünf Jahren gestartet

Im Dezember 2016 tagten Gemeindevertreter zum ersten Mal mit dem Ziel, das Container-Provisorium in Herrnburg zu beenden und einen Hort zu bauen. 2017 war eine Machbarkeitsstudie fertig. Einen Monat später: der erste Antrag auf Zuschüsse des Landes. Konkrete Planungen begannen. Im Oktober 2018 folgte der Bauantrag, im März 2019 der erste Zuschussbescheid, ein halbes Jahr später der zweite.

Die früheren Hortcontainer stehen leer. Sie sind teils 17 Jahre alt. Quelle: Jürgen Lenz

Anfang 2019 ergab eine Kostenberechnung einen Betrag von etwas über 2,9 Millionen Euro. Warum sind es am Ende 3,4 Millionen Euro geworden? Ursache sind nach Angaben des Bürgermeisters „die allgemein gestiegenen Baupreise.“ Sie verteuern viele öffentliche und private Bauvorhaben.

Was geschieht jetzt mit den früheren Hortcontainern, die teils 17 Jahre alt sind? Erhard Huzel antwortet: „Die Frage ist noch nicht endgültig zu beantworten.“ Am 3. Februar wird der Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport über mögliche Antworten beraten. Endgültig entscheiden werden die Gemeindevertreter.

Von Jürgen Lenz