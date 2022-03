Herrnburg: Rasierklingen in Tierködern versteckt

Herrnburg

Entsetzen in Herrnburg: Auf einem Balkon hat eine Mieterin eine manipulierte Wurst entdeckt, in der jemand Rasierklingen versteckt hatte. Ziel der Attacke waren die drei Katzen von Michelle Solterbeck, die in Herrnburg im Grenzweg in einer Wohnung im ersten Obergeschoss lebt. Sie hatte den Köder am Sonnabendmorgen gefunden. „Ich esse seit Jahren kein Fleisch und keine Wurst, insofern fiel mir sofort auf, dass etwas nicht stimmen konnte.“ Aus ihrem Haushalt jedenfalls stammt der Fund jedenfalls nicht. Sie nahm die Wurst, es handelt es sich vermutlich um eine Kohlwurst, in die Hand und fühlte, dass etwas ungewöhnliches unter der Pelle steckte. „Ich habe sie vorsichtig geöffnet und dann die Rasierklingen gefunden.“

Zwei Funde an einem Tag

Diese Rasierklinge steckte in der Wurst Quelle: Privat

Die 26-Jährige, die in Herrnburg in einer Kita arbeitet, ist noch immer schockiert von dem Fund. Die drei Katzen, die bei ihr leben, halten sich größtenteils in der Wohnung auf, der Balkon allerdings gehört zum Auslauf der Tiere. Eine ihre Katzen sucht sich zudem regelmäßig den Weg über die Außentreppe auf das Grundstück des Mietshauses. Und dort gab es den nächsten Fund. Denn am Nachmittag fand Michelle Solterbeck an der Treppe zu ihrer Wohnung, die Häuser verfügen über Außentreppen zum ersten Obergeschoss, ein weiteres manipuliertes Wurststück. Eine ihrer Katzen hatte sich an dem Köder bereits zu schaffen gemacht. „Passiert ist zum Glück nichts.“

Die junge Frau hat sich mittlerweile an die Polizei gewandt und Anzeige erstattet. Denn die Sache hätte, wenn die Katzen in den Köder gebissen hätten, auch schwere Verletzungen nachsich ziehen können. „Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Aber ich mache mir Sorgen“, sagt die junge Frau, die seit Ende 2019 in der Wohnung lebt.

Vergiftete Katze vor zwei Wochen

Denn der Vorfall vom Wochenende soll nicht der einzige Fall sein, bei dem jemand versucht hat, Tieren zu schaden. „In der Nachbarschaft wurde erst vor wenigen Tagen eine Katze vergiftet“, berichtet die 26-Jährige. Auch von einem Hund, der an solch einem Köder verendete worden sei, ist in der Gemeinde die Rede. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen so etwas tun.“ Dass es Probleme gibt mit Leuten, denen Haustiere ein Dorn im Auge sind, das gibt es immer wieder. Auch Michelle Solterbeck hat diese Erfahrung gemacht. Doch es blieb bislang immer bei verbalen Auseinandersetzungen.

Sie hofft nun, dass jemand etwas gesehen haben könnte in der fraglichen Nacht. Denn laut der Katzenliebhaberin komme nur die Nacht von Freitag auf Sonnabend infrage. „Ich war das letzte Mal gegen 23 Uhr auf dem Balkon, dann wieder am Sonnabendmorgen kurz nach 7 Uhr. In dieser Zeit muss die Wurst auf den Balkon geworfen worden sein.“ Die Rasierklingen stammen vermutlich aus Einwegrasierern, sie wurden so in die Wurst gesteckt, dass sie von außen nicht zu sehen sind.

Angebot von Fährtenhunden

Sie hat den Vorfall bereits in den sozialen Netzwerken gepostet und zahlreiche Reaktionen erhalten. Andere Haustierbesitzer in Herrnburg berichten in diesem Zusammenhang von Hundekot, der Hundebesitzern vor die Tür ihres Autos gelegt wurde. Hilfe hat eine Hundebesitzerin aus der Region jetzt angeboten und ebenfalls öffentlich gemacht. Die Frau bittet darum, dass, sollte noch jemand präparierte Wurststücke finden, die Sachen an Ort und Stelle liegengelassen werden sollten. „Wir verfügen über gut ausgebildete Hunde, die dem Geruch des Auslegers folgen können“, heißt es dort.

Von Michael Prochnow