Herrnburg

Mit einem ersten Spatenstich begannen am 25. November 2010 in Herrnburg ganz offiziell die Bauarbeiten für eine Kinderkrippe. Darüber berichtete die OZ einen Tag später in der Ausgabe. Die Krippe entstand nicht nur in unmittelbarer Nachbarschaft der Evangelisch integrativen Kindertagesstätte „Peermoor“, sie wurde auch Teil der vom Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg getragenen Einrichtung. Optisch sicheres Zeichen sollte später das Eingangsfoyer werden, das ebenfalls neu gebaut wurde und Krippe und Kindergarten einmal verbindet.

Am 25. November aber waren erst einmal fast alle der jetzt im Kindergarten betreuten 81 Mädchen und Jungen mit ihren Erziehern angetreten, um dem symbolischen Spatenstich einen würdigen Rahmen zu verleihen. Von einer kleinen Anhöhe herab sangen sie auf der Baustelle bei strahlendem Sonnenschein – aber Minustemperaturen – „Das Lied über mich“. Die damalige Diakoniegeschäftsführerin Marianne Moll und der Bürgermeister der Gemeinde Lüdersdorf, Erhard Huzel, griffen anschließend in gemeinsamer Aktion zum Grabewerkzeug.

Marianne Moll und Erhard Huzel nahmen den symbolischen ersten Spatenstich in gemeinsamer Aktion vor. Quelle: Cornelia Roxin

Das Gemeindeoberhaupt setzte die Schaffung von Krippenplätzen, die zum damaligen Zeitpunkt nicht in der Kommune angeboten worden waren, dann auch noch einmal in Beziehung zu der Tatsache, dass Lüdersdorf vom Durchschnittsalter her seinerzeit als jüngste Gemeinde Mecklenburg-Vorpommerns galt.

Erhard Huzel freute sich darüber, dass die 570 000 Euro schwere Investition mit 490 000 Euro aus dem Bundesprogramm zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesförderung unterstützt wurde. Der Bürgermeister verschwieg allerdings auch nicht, dass die geplanten Baukosten nach der Ausschreibung nicht zu halten waren, die Gemeinde jetzt noch 29 000 Euro zubuttern musste. Die Baukosten für das Foyer in Höhe von 80 000 Euro übernahm das Diakoniewerk und kam zusätzlich für die Ausstattung der neuen Krippe auf.

Von Jana Franke