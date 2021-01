Herrnburg: Sternsinger-Aktion wegen Corona gekippt

Herrnburg

Familien eine Freude machen, Spenden sammeln, Bewohner eines Pflegezentrums und einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz besuchen: All das konnten Kinder und Erwachsene in den vergangenen Jahren in der ganzen Gemeinde Lüdersdorf als Sternsinger. Sie wollten es auch diesmal. Wegen der Corona-Bestimmungen probten die Kinder mit Mundschutz und viel Abstand. Aber nun können sie doch nicht als Sternsinger unterwegs sein. Die Kirchengemeinde Herrnburg muss die Aktion absagen.

„Wir hätten drei komplette Gruppen gehabt“, sagt die Herrnburger Gemeindepädagogin Sigrid Susanne Awe. Die Kirchengemeinde hatte alle Mädchen und Jungen eingeladen, als Sternsinger auszuschwärmen und Spenden für benachteiligte Kinder weltweit zu sammeln. „Kindern Halt geben“ sollte das Motto der Aktion sein.

Schutz vor Infektion: Kinder sollten auf Gesang verzichten

Sigrid Susanne Awe lud zu einem Treffen ein. Gemeinsam sollten die Sternsingerverse gelernt und Königskostüme ausgesucht werden. „Natürlich besprechen wir auch die Besonderheiten“, kündigte die Gemeindepädagogin an. Zum Schutz aller Beteiligten vor einer möglichen Infektion sollten die Kinder nicht in die Wohnungen und ins Pflegeheim gehen, sondern draußen bleiben, um dort ihre Verse aufzusagen und als Zeichen des Segens Aufkleber zu übergeben. Auf den traditionellen Gesang sollten sie verzichten.

Gemeindepädagogin Sigrid Susanne Awe (55) zeigt Aufkleber und Spendendose der Sternsinger-Aktion. Sie stellt sie im Vorraum der Kirche bereit. Quelle: Jürgen Lenz

„Gerade unter den gegebenen Bedingungen ist ein Haussegen etwas Besonderes“, erklärte Sigrid Susanne Awe. Nachdem die Aktion abgesagt werden muss, sagt sie: „Ich finde es sehr traurig, aber es ist so, wie es ist, und muss auch so sein.“

Im vorigen Jahr sammelten die Sternsinger 1650 Euro

Im vorigen Jahr sammelten Mädchen und Jungen aus der Kirchengemeinde Herrnburg bei der Sternsingeraktion 1650 Euro – so viel wie noch nie. 17 Kinder waren mit sechs erwachsenen Begleitern unterwegs. Ihr Motto lautete: „Segen bringen, Segen sein.“

Trotz der Absage für den 10. Januar dieses Jahres kann jeder einen Haussegen bekommen und für Kinder weltweit spenden. Sigrid Susanne Awe legt in den Vorraum der Kirche Haussegen-Aufkleber. Daneben stellt sie eine Spendendose. Die Aufkleber können bis Ende Januar abgeholt werden. Interessenten dürfen sich nach Sigrid Susanne Awes Auskunft auch im Gemeindebüro melden: montags und dienstags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 14 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 11 Uhr, Telefon 038821/60029.

Was C+M+B wirklich bedeutet Die Buchstaben C, M und B der Sternsinger-Aufkleber leiten sich entgegen einer landläufigen Meinung nicht aus den Initialen der drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar ab. Sie sind eine Abkürzung für die lateinischen Worte „Christus mansionem benedicat“, was „Christus segne dieses Haus“ bedeutet. Die 20 und 21 auf dem Aufkleber stehen für das aktuelle Jahr. Das Sternchen symbolisiert den Stern von Bethlehem. Die drei Kreuze stehen für die Dreifaltigkeit Gottes.

Die Kirchengemeinde Herrnburg plante die Sternsinger-Aktion, wie in den Vorjahren, gemeinsam mit der katholischen Gemeinde „Liebfrauen“ im benachbarten Lübecker Stadtteil Eichholz. Doch am Ende sagten das katholische Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend die Besuche bundesweit ab. Das Missionswerk unterstützt mit dem gesammelten Geld mehr als 3000 Kinder-Hilfsprojekte in Afrika, Lateinamerika, Osteuropa, Asien und Ozeanien. Es fördert besonders die Eigeninitiative vor Ort.

Das Missionswerk hat das Sternsingen nicht ganz abgesagt. Es bietet auf seiner Internetseite „digitale Besuche“ an. Bischof Helmut Dieser eröffnete die Aktion am 29. Dezember mit einem Gottesdienst im Aachener Dom. Er erläuterte: „Ursprünglich war geplant, dass sich der Dom mit 1200 Sternsingern füllen würde. Heute können es nur zwölf Kinder sein, die mit uns feiern.“

